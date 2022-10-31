Вестник несчастий. Ученые рассказали, что не так с числом 13 и почему оно так пугает людей

Новое исследование посвящено самому несчастливому числу в мире.

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Число 13 считается самым несчастливым числом в мире. На каждое здание с 13-м этажом приходится 6 зданий, в которых этот этаж попросту пропускают, переходя к 14-му, а пятница 13-е считается одним из самых жутких дней в году. Ученые задались вопросом, кто и почему так подпортил репутацию этому числу, пишет Inverse.

В новом исследовании ученые из Университета Южной Каролины во главе с социологом Барри Марковски считают, что источник плохой репутации числа 13 туманен и спекулятивен, а потому решили разобраться с этим вопросом раз и навсегда.

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Ученые предположили, что источник плохой репутации этого числа стоит искать в противоречивых и экстраординарных заявлениях. По мнению Джо Никелла, который исследует утверждения о паранормальных явлениях для Комитета по расследованию скептицизма, в поиске ответов стоит обратиться к числу 12. Это число представляет "полноту" — количество месяцев в году, богов на Олимпе, знаков зодиака и даже апостолов Иисуса. В то же время число 13 как бы контрастирует с этим "добрым" и "совершенным" числом.

Например, число 13 может ассоциироваться с некоторыми известными, нежелательными гостями за столом — например, Локи был 13-м гостем на пиру в Валгалле, когда обманом заставил убить бога Бальдра. Та же история и с Иудой, который также был 13-м гостем на Тайной вечере.

По словам Барри Марковски, социокультурные процессы могут заставить людей ассоциировать неудачу с любым числом. Так почему же именно 13? Ученые предполагают, что часть негативной репутации числа 13 может быть связана с неким ощущением незнакомости или аномалии — в повседневной жизни число 13 попросту встречается реже, чем число 12. Само по себе чувство незнакомости, по мнению социологов, не способно вызвать фобии, однако подсознательно мы одобряем то, что нам знакомо, и не одобряем еще неизведанное. Это частично могло бы объяснить репутацию числа 13.

Исследователи предполагают, что изначально боязнь появилась по той же модели, как появляются мемы. Необходима определенная социальная сеть, будь то деревня или Твиттер, а затем сама идея уйдет в массы. По такому же принципу много лет назад возникли суеверия о том, что не стоит наступать на щель, проходить под лестницей или необходимость постучать по дереву.

Барри Марковски отмечает, что по сути число 13 является таким же мемом, который ассоциируется у людей не с событием, а с невезением. Он находит отклик у общества по разным причинам и распространяется в массы. Например, авария в полнолуние или в пятницу 13-го станет более запоминающимся моментом, чем любое другое ДТП. По сути, Однажды обретенный, этот фрагмент псевдосоздания дает людям мнимое чувство контроля над связанным с ни "злом".

Любопытно, что эти процессы наблюдаются не только в социуме. Например, исследователи вспоминают, что после провала миссии "Аполлон-13" NASA прекратило последовательно нумеровать миссии шаттлов.

Исследователи считают, что поддакивание суевериям, которые по сути своей ложны, могут принести вред, а потому плохой репутации числа 13 стоило бы положить конец уже сейчас.

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