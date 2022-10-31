Вісник нещасть. чені розповіли, що не так із числом 13 і чому воно так лякає людей

Нове дослідження присвячене найнещасливішому числу у світі.

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Число 13 вважається найнещасливішим числом у світі. На кожну будівлю з 13-м поверхом припадає 6 будівель, у яких цей поверх просто пропускають, переходячи до 14-го, а п'ятниця 13-е вважається одним із найстрашніших днів у році. Вчені поцікавилися, хто й чому так зіпсував репутацію цьому числу, пише Inverse.

У новому дослідженні вчені з Університету Південної Кароліни на чолі з соціологом Баррі Марковскі вважають, що джерело поганої репутації числа 13 туманне та спекулятивне, а тому вирішили розібратися з цим питанням раз і назавжди.

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Учені припустили, що джерело поганої репутації цього числа варто шукати в суперечливих і екстраординарних заявах. На думку Джо Нікелла, який досліджує твердження про паранормальні явища для Комітету з розслідування скептицизму, у пошуку відповідей варто звернутися до 12. Це число представляє "повноту" — кількість місяців на рік, богів на Олімпі, знаків зодіаку та навіть апостолів Ісуса. Водночас число 13 хіба що контрастує з цим "добрим" і "досконалим" числом.

Наприклад, число 13 може асоціюватися з деякими відомими небажаними гостями за столом — наприклад, Локі був 13-м гостем на бенкеті у Валгаллі, коли обманом змусив убити бога Бальдра. Та сама історія і з Юдою, який також був 13-м гостем на Тайній вечері.

За словами Баррі Марковскі, соціокультурні процеси можуть змусити людей порівнювати невдачу з будь-яким числом. То чому саме 13? Учені припускають, що частина негативної репутації числа 13 може бути пов'язана з певним відчуттям незнайомості або аномалії — у повсякденному житті число 13 просто зустрічається рідше, ніж число 12. Саме по собі незнайомство, на думку соціологів, не здатне викликати фобії, проте ми підсвідомо підсвідомо схвалюємо те, що нам знайоме, і не схвалюємо те, ще незвідане. Це частково могло пояснити репутацію числа 13.

Дослідники припускають, що спочатку страх з'явився за тією ж моделлю, як з'являються меми. Необхідна певна соціальна мережа, чи то село, чи твіттер, а потім сама ідея піде в маси. За таким же принципом багато років тому виникли забобони про те, що не варто наступати на щілину, проходити під сходами чи необхідність постукати по дереву.

Баррі Марковскі зазначає, що по суті число 13 є таким самим мемом, який асоціюється в людей не з подією, а з невдачею. Він знаходить відгук у суспільства з різних причин і поширюється на маси. Наприклад, аварія в повний місяць або в п'ятницю 13-го стане моментом, що запам'ятовується, ніж будь-яка інша ДТП. По суті, одного разу надбаний, цей фрагмент псевдотворення дає людям уявне почуття контролю над пов'язаним із ним "злом".

Цікаво, що це процеси спостерігаються в соціумі. Наприклад, дослідники згадують, що після провалу місії "Аполлон-13" NASA припинило послідовно нумерувати місії шатлів.

Дослідники вважають, що підтакування забобонів, які по суті своїй помилкові, можуть завдати шкоди, а тому поганої репутації числа 13 варто було б покласти край уже зараз.

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