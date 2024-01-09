Золотые украшения и тайны ДНК: археологи нашли древнее англосаксонское кладбище

Датированные VI-VII веками нашей эры, эти находки позволяют заглянуть в малоизвестную эпоху прошлого Британии.

Во время строительства "Викинг Линк", подводного силового кабеля, соединяющего Великобританию и Данию, специалисты сделали захватывающее открытие. Археологи из Вессекса наткнулись на англосаксонское кладбище, проливающее свет на таинственный период британской истории, пишет HeritageDaily.

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Раскопки обнаружили следы кольцевого рва бронзового века, а также захоронения 23 человек, найденных с целым рядом погребальных предметов, таких как ножи, украшения и керамические сосуды. Среди них девочка-подросток и ребенок, намеренно положенные на бок.

Могила девочки содержала следующие вещи: две золотые подвески, украшенные гранатами, кольцевую брошь, две синие стеклянные бусины и серебряную подвеску с янтарной вставкой, которую, возможно, носили на голове или на груди. Анализ 250 найденных предметов позволяет предположить, что кладбище активно использовалось с VI-VII веков нашей эры.

Профессор Элис Робертс, которая участвовала в программе BBC "Раскопки для Британии", сказала: "Середина первого тысячелетия в Британии является загадочным периодом — исторических источников очень мало. Поэтому любые археологические находки из этого времени являются ценными и помогают нам понять, что происходило. Эти захоронения содержали прекрасный погребальный инвентарь, но я не могу дождаться, чтобы узнать больше о самих людях с помощью анализа костей и зубов после раскопок".

Исследователи готовятся углубиться в изучение этих находок, а именно провести изотопный и ДНК-анализ скелетных остатков. Этот научный подход имеет целью выявить родственные связи между похороненными лицами и раскрыть более широкие генетические связи. Кроме того, эти анализы могут дать представление о передвижении людей и диетических паттернах, распространенных в ту эпоху.

Это открытие не только обогащает наше понимание древних цивилизаций, но и демонстрирует, как передовые научные методы могут раскрыть тайны прошлого. Это напоминание о важности непрерывных исследований и анализа для разгадки тайн истории.

По мере того, как исследования будут продолжаться, знания, полученные на этом кладбище, могут потенциально изменить наше восприятие этого загадочного периода и жизни тех, кто жил в нем.

Ранее Фокус рассказывал о необычном захоронении, найденном в Швеции. Ученые считают, что в нем покоится кто-то очень влиятельный.

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