Передается ли герпес по наследству: ученые объяснили, как вирус связан с генами
Исследователи говорят, что вирус простого герпеса не так прост, как может показаться.
В мире более 3 млрд людей являются носителями вируса простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1). Известно, что причиной герпеса является вирус, но могут ли гены играть в этом какую-то роль, пишет IFLScience.
Герпес характерен волдырями, которые образуются на лице, чаще всего в области губ. Спустя примерно 10 дней волдыри лопаются, а на их месте образуется корка. Несмотря на то, что герпес не представляет большой опасности для здоровья, он может быть раздражающе болезненным. Герпес также очень заразен, поэтому медики советуют избегать поцелуев и мыть руки после прикосновения к области, пока язва не заживет.
Несмотря на все усилия, ВПГ-1 – хитрый вирус. Он смог настолько распространиться среди взрослого населения страны, потому как не все знают, что являются переносчиками.
Дело в том, что если в ваши клетки попал ВПГ-1, то он него уже невозможно избавиться. Большую часть времени он дремлет в наших нервных клетках, но его активацию могут вызывать разные факторы.
Среди самых распространенных причин перечисляют следующие:
- Другое заболевание, травма или операция;
- Медицинское лечение, которое ослабляет иммунную систему;
- Воздействие солнечных лучей;
- Стресс;
- Менструация.
Известно, что не каждый носитель ВПГ-1 видит внешние проявления герпеса. До недавнего времени ученые не могли объяснить, почему так происходит.
Герпес не является генетическим заболеванием в том смысле, в котором мы привыкли думать, он не передается от родителей к детям. Но это не значит, что гены не играют в его передаче никакой роли.
Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что ген белка под названием аполипопротеин E-ɛ4, который чаще всего связывают с болезнью Альцгеймера, также увеличивает риск герпеса.
Также было проверено тысячи генов и найдено несколько, которые помогают иммунной системе защищаться от активации ВПГ-1. Одним из таких генов оказался IL28b, который мутирует у пациентов, страдающих герпесом.
Далее был найден так называемый "ген восприимчивости к герпесу-1", который увеличивает вероятность заражения. Небольшие вариации в этом гене отвечают за то, будет ли человек часто болеть герпесом после заражения ВПГ-1.
Недавние генетические исследования также позволили углубиться в историю ВПГ-1 у людей: одно исследование предполагает, что все это, вероятно, началось, когда мы начали целовать друг друга.
Напомним, ученые выяснили, как на Земле распространился герпес. Массовая миграция и поцелуи древних людей 4,5 тысячи лет назад дали толчок для развития простого герпеса.