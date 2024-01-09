Есть или не есть: ученые рассказали о вреде натурального сахара

Сахар является незаменимым ингредиентом для миллионов людей, а споры о преимуществах натуральных сахаров в сравнении с традиционным набирают все большие обороты. Но ученые рассказали, как обстоят дела на самом деле.

Последние исследования ученых заставляют обратить внимание на сладкую сторону нашего рациона, особенно на натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп и нектар агавы. Несмотря на то, что эти подсластители были удостоены похвалы за их "натуральность", они не так уж сильно отличаются от обычного столового сахара, как нам может показаться, пишет Verywell Health.

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Многие люди известны своей тягой к сладкому и в среднем потребляют более 17 чайных ложек сахара в день, что намного превышает рекомендуемую норму. В то время как фрукты и молоко содержат сахара естественного происхождения, добавленные сахара, к которым относятся как столовый, так и так называемые "натуральные" подсластители, являются теми, которые вводятся в процессе обработки или приготовления еды.

Эксперты Фрэнк Ху из Гарварда и Кристофер Гарднер из Стэнфорда, отмечают, что хотя натуральные подсластители могут иметь немного более низкий гликемический индекс и содержать некоторые питательные вещества, они не намного полезнее обычного столового сахара. Более того, чрезмерное употребление любого его вида может привести к проблемам со здоровьем.

Несмотря на "ореол здоровья" вокруг натуральных подсластителей, они все равно являются добавленными сахарами. Например, нектар агавы слаще, чем столовый сахар, поэтому вы можете использовать его меньше, но это не делает его более здоровым вариантом. Мед, известный своими антиоксидантными свойствами, влияет на уровень сахара в крови и воспаление так же, как белый тростниковый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Впрочем, эксперты в области питания считают, что не все сахара вредны. Все дело в источнике и количестве потребляемого сахара. Фрукты, например, являются более полезными источниками сахара, поскольку они также содержат клетчатку, витамины и минералы. Напротив, жидкие его варианты, такие как подсластители в газировке, быстро всасываются, вызывая скачки сахара в крови.

Полностью отказаться от него — тоже не выход. Нашему организму необходимы углеводы из таких источников, как цельное зерно, фрукты и овощи, для получения энергии. Отказ от всех сахаров может означать недостаток этих важнейших питательных веществ. Дело совсем не в том, чтобы объявить все сахара вредными, а в том, чтобы контролировать их количество и выбирать более полезные источники.

В итоге, хотя выбор в пользу натуральных подсластителей может показаться более здоровым, они не сильно отличаются от столового сахара по воздействию на здоровье, говорят эксперты. Его сбалансированное потребление, выбор более здоровых источников и понимание роли подсластителей в нашем рационе — это ключ к поддержанию здорового образа жизни.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам связали с риском развития рака. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака признали аспартам "возможно канцерогенным для человека".

Также Фокус писал о том, действительно ли аспартам вызывает рак. Популярный подсластитель теперь находится под пристальным оком систем здравоохранения и ученых по всему миру, а о влиянии ярлыка "возможного канцерогена" на индустрию диетических напитков и потребителей нам еще предстоит узнать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.