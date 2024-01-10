В шаге от катастрофы. Земля находится на пороге преодоления критического предела потепления

Исследователи считают, человечество и планету в целом ждет катастрофическое будущее, если необходимые шаги по предотвращению климатического кризиса не будут предприняты.

2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений: повышение средней температуры Земли почти превысило критический порог в 1,5°C. Ранее ученые также заявили о том, что планета раскалилась настолько, что для обозначения жары уже попросту недостаточно самого красного цвета, пишет Science Alert.

Ученые ранее уже высказывали опасения по поводу того, что прошлый год станет самым жарким за всю историю наблюдений, однако теперь Служба изменения климата Copernicus (C3S) объявила об этом официально. По словам заместителя руководителя C3S Саманты Берджесс, 2023 также стал первым в истории, когда все дни были более чем на градус теплее, в сравнении с доиндустриальным периодом. Исследователи даже предполагают, что температуры прошлого года, вероятно, превысят температуры любого периода за последние 100 000 лет.

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Известно, что климатический кризис усилил волны тепла, засухи и лесных пожаров по всей планете, а средняя температура Земли повысилась на 1,48°C, что буквально в шаге от критического порога, который человечество стремиться не переступать.

Количество дней в каждом году, начиная с 1990 года, в течение которых температура превышала средний доиндустриальный период Фото: Copernicus

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2023, по сути, стал предварительной репетицией "катастрофического будущего", которое ждет планету и человечество, если мы не будем действовать уже сейчас. По мнению ученых, почти за полгода превышен предел в 1,5°С, за пределами которого климатические воздействия, скорее всего, станут самоусиливающимися и катастрофическими.

Некоторые исследователи также предупреждают, что в 2024 году средняя температура Земли, вероятно, превысит порог в 1,5°C. Впрочем, другие считают, даже после преодоления этого критического порога у людей все еще будет шанс достичь цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления ниже этого порога.

По словам профессора Университета Рединга по изменению климата Эда Хокинса, экстремальные волны тепла, засухи и лесных пожаров, обрушившиеся на Землю в 2023 году, вероятно, будут лишь ухудшаться до тех пор, пока человечество не откажется от использования ископаемого топлива, а также не достигнет цели нулевых выбросов. Профессор также отмечает, что люди будут продолжать страдать от последствий своего бездействия сегодня в течение следующих поколений.

Исследователи также отмечают, что от невероятной жары страдают не только люди и животные на суши, земные океаны также закипают, а разрушительность и интенсивность штормов лишь увеличивается, что ставит под угрозу морскую жизнь.

Уровень выбросов вырос в 2023 году Фото: Copernicus

Кроме того, повышение средней глобальной температуры также отразилось и на скорости таяния шельфовых ледников. При этом уровень морского льда в Антарктиде достиг рекордно низкого уровня. Еще одним неутешительным фактом стало то, что концентрации углекислого газа и метана в атмосфере Земли достигли рекордных уровней.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какое климатическое будущее ждет Землю.