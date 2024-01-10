Первая любовь на Земле: когда и как она научилась "отключать мозг человека"

Веками исследователи пытались выяснить, почему человеческий мозг перестает работать, когда мы влюбляемся и теперь, похоже, им это удалось.

Сердце бьется быстрее, колени слабеют, а мозг становится совершенно бесполезным — пожалуй, эти чувства знакомы каждому. Это прекрасное время влюбленности так нравится многим, но ученые уверенны, что оно является совершенно неподходящим для принятия важных финансовых и карьерных решений, пишет IFLScience.

Веками ученые пытались понять, почему человеческий мозг попросту перестает работать, когда мы влюбляемся, и, вероятно, новое исследование наконец-то может дать некоторые ответы. По словам первого автора исследования Адама Боде, аспиранта Австралийского национального университета, считается, что романтическая любовь впервые возникла на Земле около 5 миллионов лет назад, когда мы отделились от наших предков — человекообразных обезьян.

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Науке известно, что древние греки много философствовали на тему влюбленности, считая ее удивительным и травматическим опытом. По словам Боде, даже самое старое стихотворение, когда-либо обнаруженное на Земле на самом деле было о любви и датировано примерно 2000 годом до н.э.

Впрочем, несмотря на то, что романтическая любовь существует на планете уже около 5 миллионов лет, в действительности науке крайне мало известно о ее эволюции. В новом исследовании совместно с доктором Филом Кавана из Университета Канберры и Университета Южной Австралии Боде провел опрос, в котором приняли участие 1556 молодых людей, считающих, что они влюблены.

Вопросы в исследовании были направлены на оценку чувств и поведения участников опроса по отношению к своему партнеру. Далее начался второй этап исследования, в котором остались лишь 812 первоначальных участников — все они заявляли, что были влюблены не более двух лет.

В своей работе ученые хотели выяснить, играет ли система поведенческой активации (BAS) какую-либо роль в романтической любви. Отметим, что BAS представляет собой механизм внутри разума и тела, способствующий поведению, которое может привести к вознаграждению. Отметим, что ранее ученые уже связали BAS с различными аспектами человеческого поведения, а также психическими заболеваниями, например, биполярным расстройством, однако в контексте любви этот механизм ранее не рассматривался.

Результаты исследователей подтверждают, что многие реципиенты испытали, что влюбленность заставляет мозг работать совершенно иначе: мысли и действия фактически вращаются лишь вокруг объекта романтической привязанности.

По словам авторов исследования, с точки зрения эволюции BAS чрезвычайно стар, а романтическая любовь, вероятно, использовала эту древнюю систему совершенно по-новому. Ученые также задались вопросом, что в действительности движет этими изменениями в поведении человека. По словам доктора Кавана, вероятно все дело в выбросе гормонов.

Предыдущие исследования уже показали, что окситоцин играет важную роль в романтической любви, так как его волны циркулируют по нашей нервной системе и кровотоку, когда мы взаимодействуем с близкими людьми. Однако процесс того, как люди становятся близкими и приобретают особую важность в нашей жизни, связано с сочетанием окситоцина и дофамина при помощи химического вещества, которое человеческий мозг выделяет во время романтической влюбленности.

По словам Боде и Кавана, они с коллегами пришли к выводу, что любовь, по сути, активизирует в человеческом мозгу пути, связанные с положительными чувствами. Авторы исследования отмечают, что эти знания проливают свет на то, почему любовь "отключает мозг человека", однако потребуются дополнительные исследования, что разгадать тайну различных подходов к любви у мужчин и женщин.

Также ученые планируют провести более масштабный опрос, чтобы разделить влюбленных людей на четыре типа. Боде и Кавана считают, что в конце концов им удастся полностью разгадать эту "величайшую загадку Вселенной".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что такое любовь с научной точки зрения.