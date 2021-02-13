Любовь по правилам и без. Ученые рассказали, что такое любовь с научной точки зрения

По мнению нейробиологов, существуют различные типы любви, которые проявляются с помощью определенных гормонов.

Как отмечают когнитивные психологи и нейробиологи, однозначного ответа на вопрос о том, что такое любовь, не существует, пишет Science Focus.

"Многие ученые согласны с тем, что есть разные формы любви, но многие из нас — редукционисты, мы сосредотачиваемся на мозге. Это не значит, что ваше окружение или обстоятельства не играют в этом роли, просто все начинается именно в мозгу", — говорит доктор Сандра Лангеслаг, нейробиолог в Университете Миссури.

Многие ученые исследуют любовь через метод, предложенный биологическим антропологом доктором Хелен Фишер. Она предположила, что три типа любви образуют "романтическую любовь".

Первый из подвидов любви — похоть. Она мотивируется половыми гормонами, такими как эстроген и тестостерон, за которыми быстро следует влечение. На этой второй стадии исследователи измерили повышение уровня дофамина и норадреналина, известных как "химические вещества хорошего самочувствия".

Наряду с повышением уровня этих гормонов часто наблюдается снижение серотонина, связанное с навязчивыми психическими состояниями.

После влечения третьей и последней стадией в этой структуре является привязанность, которая переводит вас из состояния возбуждения в состояние спокойствия и комфорта в ваших любовных отношениях.

Как узнать, испытываю ли я к кому-то любовь?

Привязанность наиболее характерна для всех форм любви, возникающих в разных типах отношений. Но именно уникальное сочетание всех этих трех стадий помогает отличить дружбу от влюбленности.

Если вы чувствуете вожделение к другому человеку, создаете комфортные и безопасные с ним отношения, то вы, скорее всего, испытываете романтическую любовь.

"Я не знаю, есть ли какая-то определенная грань между типами связей, которые мы формируем, и романтической любовью, но одним из факторов определенно является желание вступить в сексуальную близость с другим человеком", — говорит профессор Зои Дональдсон, специалист по поведенческой нейробиологии.

Тем не менее среди ученых нет единого мнения, можно ли все упростить только к этому одному желанию.

"Наука способна предоставить невероятно полезную информацию, но, пытаясь разобраться в сложностях, мы можем упустить нюансы. Когда люди увлечены, они часто испытывают сексуальное желание, но при этом не обязательно нужно быть влюбленным", — отмечает Дональдсон.

Чтобы больше узнать о том, как любовь выглядит в мозгу, Лангеслаг в своих исследованиях использовала технологию нейросканирования.

"В мозгу разные формы любви имеют разные нейронные сигнатуры. Но это не работает так, что одна область вовлечена в похоть, другая в привязанность и так далее. Вы чувствуете, думаете и действуете в каждой из этих форм, но немного по-разному. Однако пока мы еще точно не знаем, в чем заключаются эти различия", — подчеркнула Лангеслаг.

Играет ли какую-то роль невротизм?

"У всех нас есть способность формировать привязанности, которые бывают двух типов: безопасные и небезопасные. Измерения личностных черт, таких как невротизм, также с ним соотносятся", — добавил поведенческий нейробиолог профессор Стивен Фелпс.

Ученые обнаружили, что в уязвимых отношениях, когда один партнер любит больше, чем другой, вышеупомянутые гормоны также вступают в игру.

В 2017 году исследователи измерили высокий уровень окситоцина в слюне более вовлеченных партнеров, после того как они задумались о своих взаимоотношениях, и низкий уровень гормона у менее влюбленных особей.

В какой-то мере в игру вступает личность с точки зрения того, как человек может взаимодействовать с другими. Например, согласно профессору Саиде Хешмати, люди с более высоким уровнем невротизма обычно имеют более короткие отношения. Но в то же время она обнаружила, что невротизм, наряду с доброжелательностью, увеличивает осознание и понимание любви.

Могут ли влюбляться животные?

Люди социально моногамны, они создают длительные романтические отношения… Но, в отличие, например, от прерийных полевок, которые могут спариваться всю жизнь с одним партнером, у нас такое редко бывает.

Многие животные действительно способны проявлять некоторую степень моногамии.

"В природе существует множество видов, демонстрирующих привязанность к партнеру, от прерийных полевок до древолазов и даже цихлид. Но для лучшего понимания этой темы нам нужно изучить больше животных, которые проявляют такое поведение", — отмечает Стивен Фелпс.

Разница между формированием моногамной привязанности и поддержанием любовных отношений едва различима и менее распространена среди разных видов.

"Привязанность — биологический процесс, характерный для многих видов, включающий действия, направленные на то, чтобы приносить радость и избегать причинения боли партнеру. Я думаю, что к этому всему нужно добавить хотя бы минимальное представление о том, кто этот человек и что конкретно ему приносит радость или боль", — заключает доктор Фелпс.