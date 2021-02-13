Любов за правилами та без. Вчені розповіли, що таке любов з наукової точки зору

На думку нейробіологів, існують різні типи кохання, які проявляються за допомогою певних гормонів.

Як вважають когнітивні психологи та нейробіологи, однозначної відповіді на питання що таке любов не існує, пише Science Focus.

"Багато вчених згодні з тим, що є різні форми любові, але багато хто з нас — редукціоністи, ми зосереджуємося на мозку. Це не означає, що ваше оточення або обставини не мають значення, просто все починається саме в мозку", — говорить доктор Сандра Лангеслаг, нейробіолог в Університеті Міссурі.

Багато вчених досліджують любов через метод, запропонований біологічним антропологом доктором Хелен Фішер. Вона висловила припущення, що три типи кохання утворюють "романтичне кохання".

Перший з підвидів любові — хіть. Вона мотивується статевими гормонами, такими як естроген і тестостерон, за якими швидко настає ваблення. На цій другій стадії дослідники виміряли підвищення рівня дофаміну і норадреналіну, відомих як "хімічні речовини гарного самопочуття".

Поряд з підвищенням рівня цих гормонів часто спостерігається зниження серотоніну, пов'язане з нав'язливими психічними станами.

Після ваблення третьою і останньою стадією в цій структурі є прихильність, яка переводить вас зі стану збудження в стан спокою і комфорту в ваших любовних стосунках.

Як дізнатися, чи відчуваю я до когось любов?

Прихильність найбільш характерна для всіх форм любові, що виникають в різних типах відносин. Але саме унікальне поєднання всіх цих трьох стадій допомагає відрізнити дружбу від закоханості.

Якщо ви відчуваєте ваблення до іншої людини, створюєте комфортні та безпечні стосунки з нею, то ви, швидше за все, відчуваєте романтичне кохання.

"Я не знаю, чи є якась певна межа між типами зв'язків, які ми формуємо, і романтичним коханням, але одним з факторів безумовно є бажання вступити в сексуальну близькість з іншою людиною", — говорить професор Зої Дональдсон, фахівець з поведінкової нейробіології .

Проте серед учених немає єдиної думки, чи можна все спростити тільки до цього одного бажання.

"Наука здатна надати неймовірно корисну інформацію, але, намагаючись розібратися у складнощах, ми можемо втратити нюанси. Коли люди захоплені, вони часто відчувають сексуальне бажання, але при цьому не обов'язково потрібно бути закоханим", — зазначає Дональдсон.

Щоб більше дізнатися про те, як любов виглядає в мозку, Лангеслаг у своїх дослідженнях використовувала технологію нейросканування.

"У мозку різні форми любові мають різні нейронні сигнатури. Але це не працює так, що одна область залучена в хіть, інша в прихильність і так далі. Ви відчуваєте, думаєте і дієте в кожній з цих форм, але трохи по-різному. Однак поки ми ще точно не знаємо, у чому полягають ці відмінності", — підкреслила Лангеслаг.

Чи відіграє якусь роль невротизм?

"У всіх нас є здатність формувати прихильності, які бувають двох типів: безпечні та небезпечні. Вимірювання особистісних рис, таких як невротизм, також з ним співвідносяться", — додав поведінковий нейробіолог професор Стівен Фелпс.

Вчені виявили, що в уразливих стосунках, коли один партнер любить більше, ніж інший, вищезгадані гормони також вступають в гру.

У 2017 році дослідники виміряли високий рівень окситоцину в слині більш залучених партнерів, після того як вони задумалися про свої взаємини, і низький рівень гормону у менш закоханих особин.

Певним чином в гру вступає особистість з точки зору того, як людина може взаємодіяти з іншими. Наприклад, згідно професору Саїді Хешматі, люди з вищим рівнем невротизму зазвичай мають коротші стосунки. Але водночас вона виявила, що невротизм, поряд з доброзичливістю, збільшує усвідомлення і розуміння любові.

Чи можуть закохуватися тварини?

Люди соціально моногамні, вони створюють тривалі романтичні стосунки... Але, на відміну, наприклад, від прерійних полівок, які можуть спаровуватися все життя з одним партнером, у нас таке рідко буває.

Багато тварин справді здатні виявляти деяку ступінь моногамії.

"У природі існує безліч видів, які демонструють прихильність до партнера, від прерійних полівок до дереволазів і навіть цихлід. Але для кращого розуміння цієї теми нам потрібно вивчити більше тварин, які проявляють таку поведінку", — зазначає Стівен Фелпс.

Різниця між формуванням моногамної прихильності і підтриманням любовних стосунків ледь помітна і менш поширена серед різних видів.

"Прихильність — біологічний процес, характерний для багатьох видів, що включає дії, спрямовані на те, щоб приносити радість і уникати заподіяння болю партнеру. Я думаю, що до цього всього треба додати хоча б мінімальне уявлення про те, хто ця людина і що конкретно їй приносить радість чи біль", — робить висновок доктор Фелпс.