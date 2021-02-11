Ученые нашли новый способ обнаруживать ложь - с помощью голоса

Человеческая ложь проявляется одинаково как у тех, кто говорят на английском, так и тех, кто на испанском.

Недавняя пандемия дезинформации заставила нас прочувствовать, насколько важно знать, говорят ли нам люди правду. Некоторую ложь 2021 года легко распознать, например, космические лазеры, разжигающие лесные пожары в Калифорнии или рептилоиды, управляющие миром. Но не вся ложь настолько очевидна, пишет Forbes.

Недавно исследователи определили встроенный механизм, который наш мозг использует для того, чтобы определить, когда кто-то говорит нам ложь. И этим механизмом является голос.

Специалисты обнаружили не только то, что наши голоса выдают определенную звуковую сигнатуру, когда мы говорим правду, но и то, что наш мозг также автоматически улавливает ее у других людей.

Все дело в просодии. Просодия относится к качествам нашего голоса: насколько он ритмичен, и как мы произносим ударения, то есть его музыкальность.

Если это все еще сбивает с толку, то представьте, как взрослые игриво разговаривают с ребенком. Их голос то поднимается, то опускается. С другой стороны, если голосу не хватает просодии, мы бы назвали его плоским и невыразительным.

Поэтому, чтобы увидеть, как люди лгут, исследователи изучили просодию того, как они говорят. Более того, они учли людей, говорящих на разных языках, прийдя к выводу о том, что все лгут одинаково как на английском, французском, так и на испанском.

То, что люди говорили, исследователи сгруппировали в две категории: убедительные/честные и сомнительные/нечестные. Затем они записывали высказывания участников и отслеживали, как люди их воспринимают.

Говорящий, считавшийся сомнительным или нечестным, начинал с меньшей интенсивности в начале слова, произносил его с повышающейся интонацией и говорил медленнее с более изменчивым тоном. Казалось, будто он прилагал большие усилия.

С другой стороны, люди, казавшиеся уверенными или честными, говорили с более высокой скоростью речи, делая большую интенсивность в середине слова. Слушатели считали их особенно убедительными, когда тон падал в конце слова и отмечали, что они излагали свои мысли быстрее,(поскольку правда требует меньше усилий, чем ложь).

И мало того, что люди использовали эти разные просодические сигнатуры перед другими, они так же звучали в зависимости от того, насколько уверенно чувствовали себя, оставшись наедине.

Тот факт, что эти паттерны произошли на трех разных языках, привел исследователей к мысли о том, что просодическая сигнатура несет "естественное", а не культурно усвоенное, зависящее от языка.

Если исследователи правы, и естественный закодированный способ говорить правду или ложь, действительно существует, это может стать невероятно полезно для оценки того, что люди нам говорят.

Однако в исследовании использовались три западных языка, что не исключает возможности того, что это западный способ лжи, распространенный не во всех культурах мира.

Но самым интересным открытием было то, что различные просодические сигнатуры, честность или нечестность с невероятной скоростью влияли на рабочие воспоминания слушателей.

Мозг слушателей автоматически регистрировал восприятие того, был ли говорящий правдив или нет, даже когда слушателя не просили определить честность.

"Интересно думать, что у нас есть встроенный способ определить, является ли кто-то надежным или нет. Но в этом также есть и свои минусы", — говорят исследователи.

Во — первых, чтобы обнаружить ложь, нам нужно услышать голос. Отсутствие чьего-либо голоса, например, в Твиттере, вероятно, является главной причиной того, что социальные сети так эффективны в распространении дезинформации.

Ну и, во-вторых, поскольку убедительность и честность звучат одинаково, просодическая сигнатура не помогает обнаружить самых сильных лжецов. Потому что лучшие лжецы верят в свою ложь и звучат уверенно, когда делятся своими утверждениями.