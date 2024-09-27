Непонятные взрывы в Киеве: ученый объяснил, что именно могли слышать жители столицы

Взрывы, которые слышали киевляне, точно не были звуками грома, отметил сотрудник института геофизики Дмитрий Гринь. Вероятно, это результат работы ПВО.

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В четверг, 26 сентября, во время воздушной тревоги в Киеве раздались мощные взрывы, которые очень хорошо слышали киевляне и гости столицы, хотя городская военная администрация уверяла, что противовоздушная оборона в то время не работала. Редакция "ТСН" поинтересовалась у специалистов, что могло стать причиной громких звуков.

Ученые склоняются к мнению, что это был, вероятно, результат работы ПВО, возможно, где-то в пригороде.

"Мне кажется, что это все-таки была попытка сбить "Кинжал", который летел над Киевом, потому что обычно они летят "в лоб" нашей ПВО. Возможно, были выпущены ракеты, которые не попали в цель, и произошла их самоликвидация", — не исключает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь, добавив, что именно эти взрывы могли слышать киевляне.

По словам Дмитрия Гриня, эти ракеты летят "по прямой", без изменений траектории. И россияне запускают их таким образом, чтобы нельзя было быстро определить их движение и сбить.

"Условно говоря, "Кинжал" запускают под определенным углом по маршруту Бровары — Киев — Староконстантинов. Поэтому при этом траекторию полета вычислить просто невозможно, потому что ракета летит быстро и фактически в лоб нашей ПВО. Поэтому очевидно, что на этот раз была попытка сбить ракету", — не исключает он, при этом добавляя, что утверждать об этом окончательно нельзя.

Также существует версия, что взрывы были связаны с тем, что "Кинжалы", когда заходят в атмосферу на скорости более 7000 километров в час, вызывают звуковой эффект, похожий на взрыв.

Впрочем, киевляне скептически относятся к такому объяснению, ведь раньше "Кинжалы" также летали над Киевом, но взрывов никто не слышал, — отмечает Дмитрий Гринь.

Он отклоняет возможность, что взрывы имели естественный характер, то есть были звуками грома, добавляя, что за звуковыми событиями нужно следить, анализировать их и изучать с помощью акустического оборудования, подобного такому, которое, по его словам, установлено на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Такие устройства очень актуальны для Украины в условиях войны, особенно для определения местонахождения "Шахедов" по их характерным звукам, — считает ученый.

Отслеживать перемещение вражеских дронов можно по звуковым сигналам в двух- или трехмерном пространстве полета, но для этого у специалистов должен быть соответствующий опыт и оборудование, — объясняет ученый. Ученый добавляет, что благодаря обработке и анализу данных можно различать характеристики взрывов, ведь прилет ракеты имеет свою звуковую характеристику, а сбивание ракеты — совсем другую.

"Она даже может быть двойной, то есть отдельно взрыв от ракеты, которую сбили, и той, которой сбили", — заключает Дмитрий Гринь.

Напомним, 27 сентября в Украине буквально через несколько минут после отбоя воздушной тревоги, она снова была объявлена из-за предупреждения о пусках ракет "Кинжал".

25 сентября ВС РФ атаковали ракетами и "шахедами" 10 областей Украины. Силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 28 ударных беспилотников.