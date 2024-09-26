Масштабная тревога и взрывы: ВС РФ повторно запустили "Кинжалы" по Украине

По данным командования, россияне запустили аэробаллистические ракеты в сторону Житомира и Хмельницкой области, жители которой слышали взрывы.

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В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога, сопровождаемая предупреждением о пусках ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Пуск ракеты "Кинжал"

В 10:48 Воздушные силы командование предупредило о взлете вражеских истребителей МиГ-31К. Уже через несколько минут стало известно о запуске аэробаллистической ракеты "Кинжал" курсом на запад страны. При этом жители Киева сообщали о взрывах, однако в городской военной администрации заявили, что ПВО не работала в столице и ракетное вооружение по Киеву не применялось.

Воздушные силы предупредили о пусках "Кинжалов"

Повторные пуски "Кинжалов"

Позже, в 10:55, Воздушные силы заявили о повторном пуске "Кинжала" в сторону Житомира.

Еще через две минуты сообщалось о пусках двух "Кинжалов" по Хмельницкой области и Староконстантинову.

Взрывы в Хмельницкой области

По информации корреспондентов "Суспільного", в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Власти региона пока не сообщали о последствиях вражеского обстрела.

Информация о последствиях обстрела ВС РФ уточняется.

Напомним, в ночь на 26 сентября россияне массированно обстреляли Украину с применением управляемых авиационных ракет и ударных дронов типа Shahed. В результате вражеской атаки пострадали более 10 человек, в частности, в Запорожье біли ранены 8 жителей, еще двое пострадали в Киеве, а в Одесском районе погибла женщина.