Масштабная тревога и взрывы: ВС РФ повторно запустили "Кинжалы" по Украине
По данным командования, россияне запустили аэробаллистические ракеты в сторону Житомира и Хмельницкой области, жители которой слышали взрывы.
В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога, сопровождаемая предупреждением о пусках ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.Важно
Пуск ракеты "Кинжал"
В 10:48 Воздушные силы командование предупредило о взлете вражеских истребителей МиГ-31К. Уже через несколько минут стало известно о запуске аэробаллистической ракеты "Кинжал" курсом на запад страны. При этом жители Киева сообщали о взрывах, однако в городской военной администрации заявили, что ПВО не работала в столице и ракетное вооружение по Киеву не применялось.
Повторные пуски "Кинжалов"
Позже, в 10:55, Воздушные силы заявили о повторном пуске "Кинжала" в сторону Житомира.
Еще через две минуты сообщалось о пусках двух "Кинжалов" по Хмельницкой области и Староконстантинову.
Взрывы в Хмельницкой области
По информации корреспондентов "Суспільного", в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Власти региона пока не сообщали о последствиях вражеского обстрела.
Информация о последствиях обстрела ВС РФ уточняется.
Напомним, в ночь на 26 сентября россияне массированно обстреляли Украину с применением управляемых авиационных ракет и ударных дронов типа Shahed. В результате вражеской атаки пострадали более 10 человек, в частности, в Запорожье біли ранены 8 жителей, еще двое пострадали в Киеве, а в Одесском районе погибла женщина.