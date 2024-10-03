Земля бьет в набат. Что-то постоянно гремит по всему земному шару и никто не знает, что это (видео)

В разных местах по всему миру люди сообщают о странных, громких ударных звуках, которые будто доносятся с небес.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. Нам многое известно о том, как развивалась наша планета, но некоторые вещи все еще покрыты тайной. Например, странные громкие звуки, похожие на удар в барабан, которые люди то и дело слышат в разных уголках мира, пишет IFLScience.

Во всем мире их называют по-разному:

в дельте Ганга и Бенгальском заливе — "пушки Барисала";

в Сикоку, Япония — "yan";

в Бельгии — "mistpouffers" (туманные отрыжки).

Сообщения о странных гулких звуках поступали в течение сотен лет, а порой они также сопровождались землетрясениями, но не всегда. Например, загадочные звуки были слышны во время землетрясений в Нью-Мадриде 1811–1812 годов вплоть до января 2020 года. Их часто описывают как "стремительный" или "катящийся" звук, и иногда они связаны с холодными температурами, а не с землетрясениями.

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Исследователи заметили, что громкие ударные звуки особенно часто случаются вблизи озера Сенека в районе Фингре-Лейкс в Нью-Йорке. Эти звуки были настолько громкими, что порой дребезжат окна и двери. Нечто подобное произошло и в августе 1886 года в Чарльстоне, когда шумы были слышны в течение нескольких недель после события. Отметим, что звуки совпали с многочисленными афтершоками.

В 2023 году ученые использовали сейсмические данные с EarthScope Transportable Array (ESTA), чтобы попытаться объяснить шумы вокруг США, сравнив данные с отчетами о шумах с 2013 года и далее. Команда исследователей из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле проанализировала новостные сообщения из Северной Каролины, где сообщения о шумах поступали довольно часто.

В своей работе ученые надеялись проверить шумы с помощью сейсмоакустических данных, взятых с ESTA. Увы, им не удалось обнаружить какие-либо события, совпадающие с землетрясениями. Это стало доказательством, что загадочные шумы едва ли связаны с подземными толчками.

По словам соавтора исследования Эли Берд, они с коллегами пришли к выводу, что странные шумы, вероятно, представляют собой атмосферное явление, а вовсе не сейсмической активностью. Ученые также пришли к выводу, что шумы распространяются через атмосферу, а вовсе не о земле.

Команда представила свои выводы на ежегодном собрании Американского геофизического союза в 2020 оду. Они сосредоточились на прослушивании инфразвуковых данных — низкочастотных звуках, не слышных человеку. В результате ученым действительно удалось уловить сигналы длительностью от 1 до 10 секунд, связанные с зарегистрированными гулкими звуками.

Впрочем, команде не намного удалось приблизиться к разгадке природы шумов. Предполагается, что многие из них могут быть звуковыми ударами самолетов, преодолевающих звуковой барьер, а не неизвестными естественными причинами. Кроме того, некоторые из шумов могли быть вызваны штормовыми волнами или цунами, усиливающимися в определенном направлении, а другие — воспламенением метана, выделяющегося из пластов гидрата метана. Возможными причинами также называют геомагнитные бури.

К слову, исследователи также считают, что вероятной причиной могут быть болиды в верхних слоях земной атмосферы — метеоры, производящие звуковой удар. При этом сам метеор остается невидимым, но создаваемый им звук слышен.

Ранее Фокус писал о том, что на кладбище космических кораблей что-то грохочет под толщей воды: откуда идет звук.