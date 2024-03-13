На кладбище космических кораблей что-то грохочет под толщей воды: откуда идет звук (видео)

Впервые странный сверхнизкочастотый и очень громкий звук услышали 27 лет назад и лишь недавно ученые поняли, что его издает.

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Точка Немо, также известная как самое отдаленное место на Земле, расположена в южной части Тихого океана. Когда корабли проходят через это место, они находятся на расстоянии 2689 километров от ближайшего берега. В то же время, если в этот момент над головами у них пролетит Международная космическая станция, астронавты фактически станут ближайшими к морякам людьми — находятся на расстоянии всего 400 метров, пишет IFLScience.

Эта точка на планете чрезвычайно изолирована, здесь встречается мало рыбы и рыбаков, а потому это место стало кладбищем для старых космических кораблей. Старые спутники, выведенные на орбиту Земли, а также советско-российская космическая станция "Мир" встретила свой конец именно в этой точке на дне океана.

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Впервые странный звук на кладбище старых космических кораблей зафиксировали в 1997 году сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Звук был громким, странным и сверхнизкочастотным — его обнаружили гидрофоны, установленные над Тихим океаном на расстоянии 4800 километров. Ученые отмечают, что звук оказался настолько мощным, что впоследствии стал одним из самых громких, когда-либо зарегистрированных под водой.

Долгое время странный шум оставался загадкой для ученых. Например, океанограф NOAA Крис Фокс предположил, что странный громкий звук, который назвали "ляп", мог быть вызван каким-то животным. Однако ни одно животное на Земле не способно издавать подобных звуков, а потому ученым пришлось искать другие объяснения.

К счастью, ученым все же удалось установить источник звука: им оказался вовсе не какое-то чудище или гигантский кальмар. На самом деле грохот под водой был вызван отелом льда в Антарктиде. Ученые провели дополнительные исследования и обнаружили, что звук всегда приходит с юга, что заставило их предположить, что источником шума является лед у берегов Антарктиды.

Отметим, что в новом исследовании Тихоокеанская морская экологическая лаборатория повторно фиксировала в точке Немо эти звуки "ляпа". Команда сравнила их с записями звука, полученными в 1997 году и обнаружила, что они соответствуют ледяным землетрясениям, создаваемым большими айсбергами, когда они трескаются и разрушаются.

По словам исследователей амплитуда ледяных землетрясений достаточна для того, чтобы ее можно было обнаружить несколькими датчиками даже на расстоянии более 5000 километров. Предполагается, что айсберг, создавший тот самый "ляп", вероятно, находился между проливом Брансфилд и морем Росса.

Ранее Фокус писал о том, что самое отдаленное место на Земле напоминает свалку космических кораблей.