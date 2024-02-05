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МирФан

Точка Немо. Самое отдаленное место на Земле напоминает свалку космических кораблей

Точка Немо, затонувшие корабли, корабль, океан, вода, космос, астронавт, Жюль Верн, остров, самая далека точка, МКС
Фото: onliner | На дне полно обломков корабалей

Отдаленное от людей место было названо в честь исследователя капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой". Попасть туда довольно проблематично.

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В мире есть одно место, которое настолько далеко от человеческого обитания, что если бы люди туда отправились, то ближайшим человеком, который оказался рядом, был бы астронавт в космосе. Об этом пишет Lad Bible.

Это отдаленное от людей место, расположенное в Тихом океане, было названо точкой Немо в честь исследователя капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой".

На Земле нет места, которое было бы дальше от суши и человеческих поселений, чем точка Немо. Ближе всего к ней находится крошечный остров Дюси, в 2688 км на север. Ближайшим заселенным местом является остров Пасхи. Для сравнения, Международная космическая станция и астронавты, живущие на ее борту, могут находиться на расстоянии 250 миль, так что при условии отсутствия проблем с транспортом вы быстрее окажетесь в космосе, чем на ближайшем участке суши.

Однако найти это место самостоятельно очень трудно, поскольку точка Немо на самом деле не является кусочком земли. Это всего лишь место в океане, которое, по оценкам экспертов, находится на большем расстоянии от любого куска суши.

Точка Немо, затонувшие корабли, корабль, океан, вода, космос, астронавт, Жюль Верн, остров, самая далека точка, МКС Fullscreen
На Земле нет места, которое было бы дальше от суши и человеческих поселений, чем точка Немо
Фото: Google Maps

Издание отмечает, что окрестности рядом с точкой Немо стали "кладбищем космических кораблей", которые падали в воду. В период с 1971 по 2016 год в этом регионе упали более 260 космических кораблей. Однажды именно здесь окажется Международная космическая станция, когда она завершит свой эксплуатационный срок. Это место было выбрано из-за отсутствия какой-либо фауны, за исключением некоторых водных бактерий.

Координаты точки Немо: 48°52′31″ южной широты, 123°23′33″ западной долготы.

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