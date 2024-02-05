Точка Немо. Найвіддаленіше місце на Землі нагадує звалище космічних кораблів

Віддалене від людей місце було названо на честь дослідника капітана Немо з роману Жуля Верна "20 000 льє під водою". Потрапити туди досить проблематично.

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У світі є одне місце, яке настільки далеко від людського проживання, що якби люди туди вирушили, то найближчою людиною, яка опинилася поруч, був би астронавт у космосі. Про це пише Lad Bible.

Це віддалене від людей місце, розташоване в Тихому океані, було названо точкою Немо на честь дослідника капітана Немо з роману Жуля Верна "20 000 льє під водою".

На Землі немає місця, яке було б далі від суші та людських поселень, ніж точка Немо. Найближче до неї розташований крихітний острів Дюсі, за 2688 км на північ. Найближчим заселеним місцем є острів Пасхи. Для порівняння, Міжнародна космічна станція та астронавти, які живуть на її борту, можуть перебувати на відстані 250 миль, тож за умови відсутності проблем із транспортом ви швидше опинитеся в космосі, ніж на найближчій ділянці суші.

Однак знайти це місце самостійно дуже важко, оскільки точка Немо насправді не є шматочком землі. Це всього лише пустота в океані, яка, за оцінками експертів, розташована на найбільшій відстані від будь-якого шматка суші.

На Землі немає місця, яке було б далі від суші та людських поселень, ніж точка Немо Фото: Google Maps

Видання зазначає, що околиці поруч із точкою Немо стали "кладовищем космічних кораблів", які падали у воду. У період з 1971 по 2016 рік у цьому регіоні впали понад 260 космічних кораблів. Одного разу саме тут опиниться Міжнародна космічна станція, коли вона завершить свій експлуатаційний термін. Це місце було обрано через відсутність будь-якої фауни, за винятком деяких водних бактерій.

Координати точки Немо: 48°52′31″ південної широти, 123°23′33″ західної довготи.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.