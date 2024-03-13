На кладовищі космічних кораблів щось гуркоче під товщею води: звідки йде звук (відео)

Уперше дивний наднизькочастотний і дуже гучний звук почули 27 років тому і лише нещодавно вчені зрозуміли, що його видає.

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Точка Немо, також відома як найвіддаленіше місце на Землі, розташована в південній частині Тихого океану. Коли кораблі проходять через це місце, вони перебувають на відстані 2689 кілометрів від найближчого берега. Водночас якщо в цей момент над головами у них пролетить Міжнародна космічна станція, астронавти фактично стануть найближчими до моряків людьми — перебувають на відстані всього 400 метрів, пише IFLScience.

Ця точка на планеті надзвичайно ізольована, тут трапляється мало риби та рибалок, а тому це місце стало кладовищем для старих космічних кораблів. Старі супутники, виведені на орбіту Землі, а також радянсько-російська космічна станція "Мир" зустріла свій кінець саме в цій точці на дні океану.

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Уперше дивний звук на кладовищі старих космічних кораблів зафіксували в 1997 році співробітники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Звук був гучним, дивним і наднизькочастотним — його виявили гідрофони, встановлені над Тихим океаном на відстані 4800 кілометрів. Учені зазначають, що звук виявився настільки потужним, що згодом став одним із найгучніших, коли-небудь зареєстрованих під водою.

Довгий час дивний шум залишався загадкою для вчених. Наприклад, океанограф NOAA Кріс Фокс припустив, що дивний гучний звук, який назвали "ляп", міг бути спричинений якоюсь твариною. Однак жодна тварина на Землі не здатна видавати подібних звуків, а тому вченим довелося шукати інші пояснення.

На щастя, вченим все ж вдалося встановити джерело звуку: ним виявилося зовсім не якесь чудовисько або гігантський кальмар. Насправді гуркіт під водою був викликаний відтіканням льоду в Антарктиді. Вчені провели додаткові дослідження і виявили, що звук завжди приходить з півдня, що змусило їх припустити, що джерелом шуму є лід біля берегів Антарктиди.

Зазначимо, що в новому дослідженні Тихоокеанська морська екологічна лабораторія повторно фіксувала в точці Немо ці звуки "ляпа". Команда порівняла їх із записами звуку, отриманими 1997 року, і виявила, що вони відповідають крижаним землетрусам, які створюють великі айсберги, коли вони тріскаються і руйнуються.

За словами дослідників, амплітуда крижаних землетрусів достатня для того, щоб її можна було виявити кількома датчиками навіть на відстані понад 5000 кілометрів. Передбачається, що айсберг, який створив той самий "ляп", імовірно, знаходився між протокою Брансфілд і морем Росса.

Раніше Фокус писав про те, що найвіддаленіше місце на Землі нагадує звалище космічних кораблів.