Земля б'є на сполох. Щось постійно гримить по всій земній кулі й ніхто не знає, що це (відео)

У різних місцях по всьому світу люди повідомляють про дивні, гучні ударні звуки, які ніби лунають із небес.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років. Нам багато що відомо про те, як розвивалася наша планета, але деякі речі все ще покриті таємницею. Наприклад, дивні гучні звуки, схожі на удар у барабан, які люди раз у раз чують у різних куточках світу, пише IFLScience.

У всьому світі їх називають по-різному:

у дельті Гангу і Бенгальській затоці — "гармати Барісал";

у Сікоку, Японія — "yan";

у Бельгії — "mistpouffers" (туманні відрижки).

Повідомлення про дивні гучні звуки надходили протягом сотень років, а часом вони також супроводжувалися землетрусами, але не завжди. Наприклад, загадкові звуки було чути під час землетрусів у Нью-Мадриді 1811-1812 років аж до січня 2020 року. Їх часто описують як "стрімкий" звук або звук, що "котиться", і іноді вони пов'язані з холодними температурами, а не із землетрусами.

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Дослідники помітили, що гучні ударні звуки особливо часто трапляються поблизу озера Сенека в районі Фінгер-Лейкс у Нью-Йорку. Ці звуки були настільки гучними, що часом деренчать вікна та двері. Щось подібне сталося і в серпні 1886 року в Чарльстоні, коли шуми було чути протягом кількох тижнів після події. Зазначимо, що звуки збіглися з численними афтершоками.

У 2023 році вчені використовували сейсмічні дані з EarthScope Transportable Array (ESTA), щоб спробувати пояснити шуми навколо США, порівнявши дані зі звітами про шуми від 2013 року і далі. Команда дослідників з Університету Північної Кароліни в Чапел-Гіллі проаналізувала новинні повідомлення з Північної Кароліни, де повідомлення про шуми надходили досить часто.

У своїй роботі вчені сподівалися перевірити шуми за допомогою сейсмоакустичних даних, взятих з ESTA. На жаль, їм не вдалося виявити будь-які події, що збігаються із землетрусами. Це стало доказом, що загадкові шуми навряд чи пов'язані з підземними поштовхами.

За словами співавтора дослідження Елі Берд, вони з колегами дійшли висновку, що дивні шуми, ймовірно, являють собою атмосферне явище, а зовсім не сейсмічну активність. Вчені також дійшли висновку, що шуми поширюються через атмосферу, а зовсім не про землю.

Команда презентувала свої висновки на щорічних зборах Американського геофізичного союзу у 2020 році. Вони зосередилися на прослуховуванні інфразвукових даних — низькочастотних звуках, не чутних людині. У результаті вченим дійсно вдалося вловити сигнали тривалістю від 1 до 10 секунд, пов'язані із зареєстрованими гучними звуками.

Утім, команді не набагато вдалося наблизитися до розгадки природи шумів. Передбачається, що багато з них можуть бути звуковими ударами літаків, що долають звуковий бар'єр, а не невідомими природними причинами. Крім того, деякі з шумів могли бути спричинені штормовими хвилями або цунамі, що посилюються в певному напрямі, а інші — займанням метану, що виділяється з пластів гідрату метану. Можливими причинами також називають геомагнітні бурі.

До слова, дослідники також вважають, що ймовірною причиною можуть бути боліди у верхніх шарах земної атмосфери — метеори, які виробляють звуковий удар. При цьому сам метеор залишається невидимим, але створюваний ним звук чути.

Раніше Фокус писав про те, що на кладовищі космічних кораблів щось гуркоче під товщею води: звідки йде звук.