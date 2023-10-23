Лямур де труа. Ученые считают, что общество становится полиаморным, и нам следует это поддержать
Исследователи считают, что людям необходимо делать больше для поддержки немоногамных отношений по обоюдному согласию.
Моногамия, как правило, изображается как идеальная романтическая ситуация. Более того, ее ценности усиливаются в рассказах, читаемые нами в детстве, и даже в фильмах и книгах, которые мы читаем, будучи взрослыми, пишет IFLScience.
В целом идея моногамии предполагает, что счастье человека во многом зависит от того, сможет ли он найти свою "вторую половину". Эти культурные ожидания также поддерживаются рядом государственных стимулов, например, финансовых, социальных и юридических — все, что касается супружеских пар. Более того, любое отклонение от моногамной нормы все еще воспринимается обществом с подозрением или даже враждебностью.
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В своей новой книге профессор философии Университета Санта-Клары, Джастин Кларди бросил вызов этой точке зрения. По словам ученого, уже некоторое время полиамория фактически находится на подъеме, даже несмотря на "окружающее порицания". Все большее число ученых-юристов и политиков выступают за реформирование существующих семейных законов, признающих разнообразие типов отношений, которые возможны между людьми. В то же время люди, практикующие полиаморию, сталкиваются с риском быть уволенными, лишенными жилья или даже прав на опеку.
Но, по словам Кларди, реальность такова, что во многих случаях полигамные отношения в действительности более долговечны, чем моногамные. Дело в том, что их гибкость позволяет удовлетворить меняющиеся с течением времени потребности человека, чего моногамные отношения, увы, не могут сделать.
И все же в последние годы полиамория становится все более популярной в последние годы во многих странах. Статистика свидетельствует о том, что в 2021 году 4-5% населения США практикуют полиаморию. Другой опрос 2019 года показал, что 7% британцев в тот или иной период времени своей жизни состояли в немоногамных отношениях по обоюдному согласию. К слову, этот опрос показал значительное увеличение в сравнении с аналогичным опросом, проведенным в 2015 году.
Исследователи также обнаружили, что этот рост сопровождался ростом позитивных представлений о полиаморных отношениях. Кларди отмечает, сегодня существует множество телепередач и видеоигр, которые без стеснения включили этот образ жизни в свои сюжеты. Более того, многие приложения для знакомства, также позволяют пользователям указать этот тип предпочитаемых отношений в своем профиле.
В своей работе Кларди представляет основные аргументы, которые, как правило, приводятся в поддержку моногамии, а затем опровергает их. Например, автор упоминает тезис, что в ходе эволюции люди стали моногамными, поскольку детеныши требуют большего ухода, чем любые другие молодые животные. Кларди отмечает, что благодаря этому тезису "моногамия рассматривается как естественный порядок вещей". В то же время многие пары не могут, либо не хотят, иметь детей, что не лишает их возможности вступать в брак и пользоваться привилегиями, которые он дает.
Некоторые также рассматривают моногамию в контексте морального поведения, "данного Богом". В то же время Кларди задается вопросом, означает ли это, что атеисты и агностики лишены права на романтическую любовь.
Автор также упоминает предположение о том, полиамория порождает болезненное чувство ревности. Однако реальность такова, что это характерно и для немоногамных отношений. При этом Клирди утверждает, что полиамория, напротив, может жать возможность увидеть, как партнер ведет себя в других отношениях.
Ученый отмечает, что главными принципами полиамории должны быть обоюдное согласие и понимание. Клирди также упоминает тезис о том, что полиаморные семья якобы вредят детям, однако в качестве аргумента он приводит моногамные семьи которые "процветают, принося пользу детям".
В конце концов исследователь заключает, что навязывание обществу моногамии фактически является морально неоправданным. В результате Кларди настаивает, что в дальнейшем общество будет становиться более полиаморным и государствам следует поддерживать разнообразные формы отношений, в том числ и моногамных.
Ранее Фокус писал о том, что полигамия делает самцов более плодовитыми.