Древний вирус вместо вишенки. Ледники Гренландии используют для производства коктейльного льда

Гренландскому стартапу пришла в голову идея собирать нетронутый лед в Арктике и продавать его в модные бары Дубая для приготовления коктейлей.

Ученые официально заявили, что 2023 год стал самым жарким в истории человечества, а возможно и за последние 100 000 лет. В прошлом году на Землю обрушились невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров, земной океан начал закипать, а шельфовые ледники планеты неумолимо тают. На фоне этой климатической картины, желание добывать лед из нетронутых ледников Арктики вполне может показаться "надвигающейся экологической катастрофой", пишет IFLScience.

Однако гренландский стартап Arctic Ice настаивает, что идея подавать кусочки гренландского ледника в стаканах с бурбоном на самом деле направлена на защиту окружающей среды и при этом способна поддержать местные сообщества в Гренландии.

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Предполагается, что лед будет добываться из "нетронутых ледников Гренландии". Затем исследователи проведут лабораторные испытания, чтобы убедиться, что он безопасен для употребления и не содержит никаких древних вирусов и бактерий. Далее его упакуют и отправят в Дубай, где, как предполагается, его будут использовать для приготовления коктейлей в самых модных клубах.

Руководители стартапа также заявили, что в будущем выберут для транспортировки суда с нейтральным уровнем выбросов. Компания также оправдывает доставку тем, что Гренландия импортирует больше, чем экспортирует, а потому ледниковые кубики льда будут доставляться в Европу на "почти пусты грузовых судах, возвращающихся после доставки товаров".

Вероятно, по прибытии в ОАЭ лед вновь подвергнется лабораторным испытаниям и контролю качества. И только после этого будет разослан в самые дорогие бары и рестораны с единственной целью — охлаждать напитки.

Предполагается, что арктический лед будет добываться непосредственно из естественных ледников, которые последние более 100 000 лет оставались замороженными. Кроме того, эти части ледниковых щитов никогда не контактировали с почвами и не были загрязнены химическими веществами, образующимися в результате деятельности человека. Фактически, это делает Arctic Ice самым чистым H20 на Земле.

Отметим, что стартап уже вызвал некоторую критику в социальных сетях. Многие опасаются, что подобная добыча льда станет еще одним вкладом в копилку климатического кризиса. Другие считают, что подобное решение также может стать началом климатической катастрофы.

Любопытно, что идея в целом совершенно не нова. Еще в начале 19 века бостонский бизнесмен Фредерик "Ледяной король" Тюдор заработал состояние, доставляя лед из озер Новой Англии в Карибское море, чтобы богатые люди могли наслаждаться прохладительными коктейлями. В конечном итоге он стал руководителем международной торговли льдом в Южной Америке, Европе и Азии.

Ранее Фокус писал о том, что Гренландия теряет свои шельфовые ледники, а уровень моря может подняться на 2 м.