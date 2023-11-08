Риски очень высоки. Гренландия теряет свои шельфовые ледники, а уровень моря может подняться на 2 м

Исследователи обнаружили, что более трети всех местных шельфовых ледников уже утрачены, если исчезнут они все — уровень моря необычайно возрастет.

Related video

Глобальное потепление на Земле не прошло бесследно для Гренландии: ученые обнаружили, что с 1978 года она уже утратила треть своих шельфовых ледников. Ученые опасаются, что такая же участь ждет и остальные, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что теплые океанские воды ускорили распад шельфовых ледников, которые являются жизненно важными для Гренландии. Наблюдения показывают, что теплые воды растапливают ледники снизу, что увеличивает риск их обрушения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследования ученых из Французского национального центра научных исследований (CNRS) показывает, что из 8 шельфовых ледников, поддерживающих огромные ледники Северной Гренландии, три уже разрушились полностью, а 5 оставшихся быстро отступают. В то же время океан продолжает нагреваться, а значит шельфовые ледники, по-видимому, продолжат отступать, что обернется серьезными последствиями для глобального уровня моря.

Ученые предполагают, что полное исчезновение шельфовых ледников освободит достаточное количество воды, чтобы глобальный уровень моря повысился на 2,1 метра. Отметим, ранее считалось, что шельфовые ледники Гренландии остаются относительно стабильными, в отличие от других более чувствительных к изменениям климата регионов полярной шапки.

В ходе нового исследования команда использовала полевые наблюдения, аэрофотосъемку, спутниковые данные, а также региональные климатические модели. В результате им удалось показать, что в действительности шельфовые ледники подвергаются гораздо более быстрому разрушению.

Спутниковые снимки показывают шельфовый ледник Остенфельд, полностью разрушенный в период с 2003 по 2010 год Фото: Roman Millan

Данные, использованные в исследовании, показывают, что с 200-х плавучие шельфовые ледники Закариа Исстрема, Остерфельд и Хаген-Брэ полностью разрушились. Например, в 2003 году около 80% шельфового ледника Остерфельд обрушились в море, в результате было утрачено 27 кубических километров льда. В период с 2001 по 2005 годы рухнул и ледник Хаген-Бре, сохранив лишь около десятой части своего первоначального объема.

Шельфовый ледник Хаген-Брэ из относительно стабильного в 1980-х годах превратился в полностью разрушенный, после того как начал терять массу в 2000-х Фото: Roman Millan

При этом ученые обнаружили, что оставшиеся 5 шельфовых ледников также быстро истончились и сократились, а некоторые из них уже отступили на чуть более 8 километров. По словам команды, опасность утраты этих ледников заключается в том, что они увеличивают скорость проникновения льда в океан, что может обернуться резким повышением глобального уровня моря.

Отметим, что шельфовые ледники представляются собой гигантские замерзшие дамбы, удерживающие ледники от входа в море. Статистика показывает, что в период с 2006 по 2018 года именно Гренландия несет ответственность за 17,3% повышения уровня моря. Однако в целом ученые обнаружили, что шельфовые ледники Северной Гренландии содержат достаточное количество льда, чтобы поднять уровень моря на 2,1 метра. К

На диаграмме показано, как со временем отступила передняя часть ледников на восьми шельфовых ледниках Фото: Roman Millan

Команда также отмечает, что одним из главных факторов быстрого распада ледникового покрова Гренландии является повышение температуры океана. Наблюдения показывают, что в период с 1965 года температура океана в западной части Северной Гренландии незначительно повысилась с -0,1°C до 0,0°C. Однако в период с 2000 по 2015 температура здесь возросла до 0,3°C. При этом на северо-востоке температура повышалась значительно быстрее: с 0,4°C до 1,2°C в период с 1990 по 2020 годы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что Россия и Гренландия крохотнее, чем считалось ранее.