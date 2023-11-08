Ризики дуже високі. Гренландія втрачає свої шельфові льодовики, а рівень моря може піднятися на 2 м

Дослідники виявили, що понад третину всіх місцевих шельфових льодовиків уже втрачено, якщо зникнуть вони всі — рівень моря надзвичайно зросте.

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Глобальне потепління на Землі не пройшло безслідно для Гренландії: вчені виявили, що з 1978 року вона вже втратила третину своїх шельфових льодовиків. Вчені побоюються, що така ж доля чекає й на інші, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що теплі океанські води прискорили розпад шельфових льодовиків, які є життєво важливими для Гренландії. Спостереження показують, що теплі води розтоплюють льодовики знизу, що збільшує ризик їхнього обвалення.

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Нове дослідження вчених із Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) показує, що з 8 шельфових льодовиків, що підтримують величезні льодовики Північної Гренландії, три вже зруйнувалися повністю, а 5, що залишилися, швидко відступають. Водночас океан продовжує нагріватися, а значить шельфові льодовики, мабуть, продовжать відступати, що обернеться серйозними наслідками для глобального рівня моря.

Учені припускають, що повне зникнення шельфових льодовиків звільнить достатню кількість води, щоб глобальний рівень моря підвищився на 2,1 метра. Зазначимо, раніше вважалося, що шельфові льодовики Гренландії залишаються відносно стабільними, на відміну від інших чутливіших до змін клімату регіонів полярної шапки.

Під час нового дослідження команда використовувала польові спостереження, аерофотографування, супутникові дані, а також регіональні кліматичні моделі. У результаті їм вдалося показати, що насправді шельфові льодовики піддаються набагато швидшому руйнуванню.

Супутникові знімки показують шельфовий льодовик Остенфельд, повністю зруйнований у період з 2003 по 2010 рік Фото: Roman Millan

Дані, використані в дослідженні, показують, що з 200-х плавучі шельфові льодовики Закаріа Ісстрема, Остерфельд і Хаген-Бре повністю зруйнувалися. Наприклад, у 2003 році близько 80% шельфового льодовика Остерфельд обрушилися в море, в результаті було втрачено 27 кубічних кілометрів льоду. У період з 2001 по 2005 роки звалився і льодовик Хаген-Бре, зберігши лише близько десятої частини свого початкового обсягу.

Шельфовий льодовик Хаген-Бре з відносно стабільного у 1980-х роках перетворився на повністю зруйнований, після того, як почав втрачати масу у 2000-х. Фото: Roman Millan

При цьому вчені виявили, що 5 шельфових льодовиків, які залишилися, також швидко потоншали й скоротилися, а деякі з них уже відступили на трохи більше ніж 8 кілометрів. За словами команди, небезпека втрати цих льодовиків полягає в тому, що вони збільшують швидкість проникнення льоду в океан, що може обернутися різким підвищенням глобального рівня моря.

Зазначимо, що шельфові льодовики являють собою гігантські замерзлі дамби, що утримують льодовики від входу в море. Статистика показує, що в період з 2006 по 2018 роки саме Гренландія несе відповідальність за 17,3% підвищення рівня моря. Однак загалом учені виявили, що шельфові льодовики Північної Гренландії містять достатню кількість льоду, щоб підняти рівень моря на 2,1 метра. К

На діаграмі показано, як із часом відступила передня частина льодовиків на восьми шельфових льодовиках Фото: Roman Millan

Команда також зазначає, що одним із головних чинників швидкого розпаду льодовикового покриву Гренландії є підвищення температури океану. Спостереження показують, що в період з 1965 року температура океану в західній частині Північної Гренландії незначно підвищилася з -0,1°C до 0,0°C. Однак у період з 2000 по 2015 температура тут зросла до 0,3°C. Водночас на північному сході температура підвищувалася значно швидше: з 0,4°C до 1,2°C у період з 1990 по 2020 роки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що Росія і Гренландія крихітніші, ніж вважалося раніше.