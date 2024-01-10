В ранней Вселенной происходило нечто странное: обнаружены слишком большие черные дыры

Обнаруженные черные дыры слишком большие для галактик, в которых они находятся.

Астрономы обнаружили черные дыры со слишком большой массой в галактиках в ранней Вселенной. Эти объекты нарушают известные пропорции между массой звезд галактики и массой ее центральной сверхмассивной черной дыры. То есть эти черные дыры слишком большие для галактик, в которых они находятся. Тем не менее данное открытие дает возможное подтверждение теории происхождения самых первых черных дыр во Вселенной. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели наблюдение за 21 галактикой из ранней Вселенной, свет которых летел к нам примерно 12-13,2 млрд лет. Сейчас считается, что в нынешней Вселенной соотношение массы центральной сверхмассивной черной дыры в галактике и массой звезд в этой же галактике составляет 1 к 1000. Но в ранних галактиках, которые исследовали ученые, соотношение масс составляет 1 к 100, 1 к 10 и даже 1 к 1. По словам ученых, обычно в локальной Вселенной масса центральной сверхмассивной черной дыры составляет примерно 0,1% массы галактики, то есть массы всех ее звезд, но в ранней Вселенной дело обстоит по-другому. Новое исследование предоставило больше доказательств того, как сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной возникли и стали такими, какими они есть.

Одна из теорий предполагает, что первые сверхмассивные черные дыры образовались в результате взрыва сверхновой очень массивных звезд, масса которых была в 100-1000 раз больше массы Солнца. Но есть и другая теория, предполагающая, что из таких же газовых облаков, из которых появлялись звезды, возникали в результате сжатия и сверхмассивные черные дыры. Их масса изначально превышала массу Солнца в 10 000–100 000 раз.

По словам ученых, если первые черные дыры образовались в результате второго сценария, то их масса должна быть эквивалентна массе их родных галактик. Похоже, что новое наблюдение в какой-то мере подтверждает эту теорию.

Одна из теорий предполагает, что первые сверхмассивные черные дыры образовались в результате взрыва сверхновой очень массивных звезд, масса которых была в 100-1000 раз больше массы Солнца. Но есть и другая теория, предполагающая, что из таких же газовых облаков, из которых появлялись звезды, возникали в результате сжатия и сверхмассивные черные дыры. Их масса изначально превышала массу Солнца в 10 000–100 000 раз Фото: New Atlas

Ученые уже не впервые получают доказательства того, что первые черные дыры образовались непосредственно из газовых облаков. Прошлые наблюдения космических телескопов Уэбб и Чандра указывали на такой вариант формирования сверхмассивных черных дыр в в ранней Вселенной.

Такой сценарий развития событий должен повлиять на эволюцию всей галактики и это может объяснить почему эти черные дыры имеют слишком большую массу для своей галактики.

Ученые считают, что галактики с такими огромными черными дырами могли в самом начале иметь массу сравнимую с массой всех звезд в данных галактиках. В результате в данных галактиках на некоторое время могло быть приостановлено возникновение новых звезд. Поэтому, как считают астрономы, они наблюдают нарушение пропорций массы между объектами в ранней Вселенной и в нынешней локальной Вселенной.

Теперь же ученые нацелены на то, чтобы с помощью телескопа Уэбб точно определить, как появились первые сверхмассивные черные дыры во Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы разгадали тайну "Зеленого монстра" в остатке знаменитой сверхновой. Ученые смогли объяснить природу загадочной особенности, обнаруженной в остатке сверхновой под названием Кассиопея А.

Также Фокус писал о том, что в NASA придумали способ сделать пригодной для питья воду на Марсе. Ученые планируют использовать земные бактерии для того, чтобы воду из марсианского льда могли пить астронавты на Красной планете.