Астрономы разгадали тайну "Зеленого монстра" в остатке знаменитой сверхновой (фото)

Ученые смогли объяснить природу загадочной особенности, обнаруженной в остатке сверхновой под названием Кассиопея А.

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В апреле прошлого года космический телескоп Уэбб сделал новый снимок знаменитого остатка сверхновой Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Это расширяющееся облако горячего газа возникло после гибели массивной звезды. Тогда же астрономы впервые обнаружили странную светящуюся петлю зеленого цвета, получившую название "Зеленый монстр". С тех пор астрономы пытались объяснить природу этого излучения и согласно исследованию, опубликованному в издании в The Astrophysical Journal, им удалось разгадать тайну хорошо известного остатка сверхновой, пишет Space.

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Астрономы представили новую детализированную фотографию остатка сверхновой Кассиопея А, созданную на основе данных, полученных космическими телескопами Уэбб, Чандра и Хаббл. Это облако, шириной 10 световых лет, наполнено горячим газом и пылью с температурой в миллион градусов Цельсия.

Благодаря этому изображению ученые смогли выяснить, как появилась загадочная зеленая петля света, то есть им удалось разгадать загадку "Зеленого монстра". Ученые пришли к выводу, что странная особенность остатка сверхновой возникла в результате столкновения взрывной волны, которая врезалась в вещество, уже сброшенное ранее умирающей звездой. Этот выброс произошел в период между 10 и 100 тысяч лет до самого взрыва сверхновой.

Астрономы представили новую детализированную фотографию остатка сверхновой Кассиопея А, созданную на основе данных, полученных космическими телескопами Уэбб, Чандра и Хаббл. Это облако, шириной 10 световых лет, наполнено горячим газом и пылью с температурой в миллион градусов Цельсия Фото: NASA

Ученые считают, что "Зеленый монстр" на самом деле не является частью огромного газового облака и когда его убрали с изображения, то астрономы получили возможность увидеть много деталей, которые скрывала эта особенность недалеко от места, где произошел взрыв звезды. Этот регион каким-то образом не затронула ударная волна ото взрыва и впервые ученые смогли увидеть внутренности взрыва сверхновой, которые хорошо сохранились, с большой детализацией.

Данный регион, как считают ученые образовался, когда недра звезды смешались с чрезвычайно горячим радиоактивным веществом во время сжатия звезды. Таким образом, изучение подобных структур может рассказать больше о физических процессах, которые происходят во время смерти массивных звезд, говорят ученые.

В апреле прошлого года космический телескоп Уэбб сделал новый снимок знаменитого остатка сверхновой Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Это расширяющееся облако горячего газа возникло после гибели массивной звезды. Тогда же астрономы впервые обнаружили странную светящуюся петлю зеленого цвета, получившую название "Зеленый монстр" Фото: NASA

Если астрономы смогли объяснить появление "Зеленого монстра", то в то же время они столкнулись с еще одной загадкой. Похоже на то, что петля зеленого света усеяна удивительно круглыми "дырами". Эти "дыры", возможно, образовались, когда выбросы сверхновой пронзили расширяющееся облако газа, которое ранее выбросила умирающая звезда. Пока это лучшее объяснение данного явления.

Астрономы хотят продолжить изучение "Зеленого монстра" и его "дыр", чтобы лучше понять, что происходило со звездой перед тем, как она взорвалась сверхновой.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб обнаружил полярное сияние на неудавшейся звезде, которого не должно быть. Полной неожиданностью для астрономов стало обнаружение полярного сияния на коричневом карлике, который не имеет внешнего источника для возникновения данного явления.

Также Фокус писал о ом, что одна из самых больших звезд в Млечном Пути внезапно исчезла и астрономы выяснили, что произошло. Ученые сделали первые изображения крупным планом огромной звезды RW Цефея и нашли причину ее внезапного исчезновения.