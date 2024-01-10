Астрономи розгадали таємницю "Зеленого монстра" в залишку знаменитої наднової (фото)

Учені змогли пояснити природу загадкової особливості, виявленої в залишку наднової під назвою Кассіопея А.

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У квітні минулого року космічний телескоп Вебб зробив новий знімок знаменитого залишку наднової Кассіопея А, розташованого на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Ця хмара гарячого газу, що розширюється, виникла після загибелі масивної зірки. Тоді ж астрономи вперше виявили дивну світну петлю зеленого кольору, що світиться і отримала назву "Зелений монстр". Відтоді астрономи намагалися пояснити природу цього випромінювання і згідно з дослідженням, опублікованим у виданні в The Astrophysical Journal, їм вдалося розгадати таємницю добре відомого залишку наднової, пише Space.

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Астрономи представили нову деталізовану фотографію залишку наднової Кассіопея А, створену на основі даних, отриманих космічними телескопами Вебб, Чандра і Габбл. Ця хмара, шириною 10 світлових років, наповнена гарячим газом і пилом з температурою в мільйон градусів Цельсія.

Завдяки цьому зображенню вчені змогли з'ясувати, як з'явилася загадкова зелена петля світла, тобто їм вдалося розгадати загадку "Зеленого монстра". Учені дійшли висновку, що дивна особливість залишку наднової виникла внаслідок зіткнення вибухової хвилі, яка врізалася в речовину, вже скинуту раніше вмираючою зіркою. Цей викид стався в період між 10 і 100 тисяч років до самого вибуху наднової.

Астрономи представили нову деталізовану фотографію залишку наднової Кассіопея А, створену на основі даних, отриманих космічними телескопами Вебб, Чандра і Габбл. Ця хмара, шириною 10 світлових років, наповнена гарячим газом і пилом з температурою в мільйон градусів Цельсія Фото: NASA

Вчені вважають, що "Зелений монстр" насправді не є частиною величезної газової хмари, і коли її прибрали із зображення, то астрономи отримали змогу побачити багато деталей, які приховувала ця особливість неподалік від місця, де стався вибух зірки. Цього регіону якимось чином не торкнулася ударна хвиля від вибуху і вперше вчені змогли побачити нутрощі вибуху наднової, які добре збереглися, з великою деталізацією.

Цей регіон, як вважають вчені, утворився, коли надра зірки змішалися з надзвичайно гарячою радіоактивною речовиною під час стиснення зірки. Таким чином, вивчення подібних структур може розповісти більше про фізичні процеси, які відбуваються під час смерті масивних зірок, кажуть учені.

У квітні минулого року космічний телескоп Вебб зробив новий знімок знаменитого залишку наднової Кассіопея А, розташованого на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Ця хмара гарячого газу, що розширюється, виникла після загибелі масивної зірки. Тоді ж астрономи вперше виявили дивну світну петлю зеленого кольору, що світиться і отримала назву "Зелений монстр" Фото: NASA

Якщо астрономи змогли пояснити появу "Зеленого монстра", то водночас вони зіткнулися зі ще однією загадкою. Схоже на те, що петля зеленого світла всіяна напрочуд круглими "дірками". Ці "дірки", можливо, утворилися, коли викиди наднової пронизали хмару газу, що розширюється, яку раніше викинула вмираюча зірка. Поки що це найкраще пояснення цього явища.

Астрономи хочуть продовжити вивчення "Зеленого монстра" і його "дірок", щоб краще зрозуміти, що відбувалося із зіркою перед тим, як вона вибухнула надновою.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб виявив полярне сяйво на невдалій зірці, якого не повинно бути. Повною несподіванкою для астрономів стало виявлення полярного сяйва на коричневому карлику, який не має зовнішнього джерела для виникнення цього явища.

Також Фокус писав про те, щоодна з найбільших зірок у Чумацькому Шляху раптово зникла і астрономи з'ясували, що сталося. Вчені зробили перші зображення крупним планом величезної зірки RW Цефея і знайшли причину її раптового зникнення.