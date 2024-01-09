Одна з найбільших зірок у Чумацькому Шляху раптово зникла: з'ясувалося, що сталося (фото)

Вчені зробили перші зображення крупним планом величезної зірки RW Цефея і знайшли причину її раптового зникнення.

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Насправді червоний гіпергігант під назвою RW Цефея, розташований приблизно за 16 тисяч світлових років від нас, не зник у прямому сенсі цього слова. Гігантська зірка раптово зазнала періоду різкої зміни яскравості, внаслідок чого вона стала більш тьмяною, тобто її дуже складно було спостерігати, адже вона була схована від огляду із Землі. Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі The Astronomical Journal, знайшли причину цієї події, пише Phys.

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Ще наприкінці 2022 року вчені були здивовані потемнінням величезної зірки RW Цефея, яка є прикладом об'єкта, що перебуває на останній стадії свого життя. Цей червоний гіпергігант настільки збільшився в розмірах наприкінці своєї еволюції, що якби він перебував на місці Сонця, то зовнішній шар зірки опинився б за межами орбіти Юпітера.

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Минулого року автори дослідження за допомогою наземних телескопів зробили перше зображення RW Цефея крупним планом, коли вона вже знову повернулася до своєї нормальної яскравості. Це дало можливість виявити причину її дивного потемніння.

У старих зірок можна спостерігати незначні зміни яскравості, що пов'язано зі змінами в їхніх зовнішніх шарах. Але вчені виявили безпрецедентне зниження яскравості приблизно на 30% у RW Цефея.

Незважаючи на те, що ця зірка має величезні розміри, вона розташована так далеко, що виглядає маленькою точкою, що світиться. Але за допомогою комплексу з 6 телескопів під назвою CHARA Array, розташованого в Каліфорнії, США, астрономи змогли вперше побачити цю зірку крупним планом.

У старих зірок можна спостерігати незначні зміни яскравості, що пов'язано зі змінами в їхніх зовнішніх шарах. Але вчені виявили безпрецедентне зниження яскравості приблизно на 30% у RW Цефея Фото: phys.org

Отримані дані показали, що в зовнішніх шарах зірки відбуваються динамічні рухи, що призводить до появи темних і яскравих плям на її поверхні. Крім того, зовнішній вигляд зірки змінився за майже рік, після того, як було виявлено потемніння.

Подальші спостереження показали, що потемніння зірки у видимому діапазоні світла було більшим, ніж в інфрачервоному діапазоні. Це вказувало на те, що світло приховувала хмара пилу. Таким чином, вчені дійшли висновку, що на зірці RW Цефея сталося величезне виверження газу, яке і створило темну хмару біля неї. У міру віддалення хмари вона охолоджувалася і створювала рій частинок пилу, які блокували більшу частину світла зірки. Коли ж хмара почала розсіюватися, то гіпергінат знову набув своєї звичайної яскравості.

Вчені вважають, що подібні виверження на зірці вже відбувалися кілька разів за останні 100 років, що призвело до втрати частини її маси. І такі виверження продовжуватимуть відігравати роль у втраті маси перед тим, як зірка остаточно помре.

Автори дослідження кажуть, що хмара газу була викинута в бік Землі, а тому можна було побачити наслідки цього катаклізму на RW Цефея.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що темна енергія змінює свої властивості в міру розширення Всесвіту і це натякає на нову фізику. Нове дослідження дає уявлення про щільність загадкової сили, яка прискорює розширення Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що третина відомих планет у Чумацькому Шляху наповнена алмазами, як показало нове дослідження. Алмази можуть формуватися набагато простіше всередині планет-гігантів, ніж вважали вчені.