Темна енергія змінює свої властивості в міру розширення Всесвіту: натяк на нову фізику

Нове дослідження дає уявлення про щільність загадкової сили, яка прискорює розширення Всесвіту.

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З кінця 90-х років минулого століття вчені знають, що Всесвіт розширюється зі зростаючою швидкістю завдяки загадковій силі, відомій як темна енергія. У найкращій на даний момент космологічній моделі темна енергія має постійну щільність, тобто це значення в кожній точці простору і часу завжди однакове. Але нові дані дозволяють припустити, що цю ідею можна оскаржити, пише IFLScience.

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Темна енергія

Астрономи вже майже 100 років знають, що Всесвіт розширюється. Спочатку вважалося, що цей процес сповільнюватиметься через вплив гравітації. Але наприкінці 90-х років минулого століття вчені з'ясували, що Всесвіт не тільки розширюється, а й робить це зі зростаючою швидкістю. Учені вирішили, що за цим стоїть загадкова сила, яка називається темною енергією. Тобто це фактично форма антигравітації, яка розсовує далекі галактики і робить порожній простір ще більш порожнім.

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Хоча вчені впевнені в існуванні темної енергії, вона дуже слабка і визначити її властивості дуже складно. Але тепер міжнародна група вчених представила результати вимірювання кількості темної енергії, що існувала за останні 9 млрд років. Вчені використовували дані спостережень за 1500 вибухами наднових типу Ia, чия яскравість завжди однакова. Це дає змогу астрономам вимірювати відстань до галактик, у яких відбуваються вибухи.

Вчені використовували дані спостережень за 1500 вибухами наднових типу Ia, чия яскравість завжди однакова. Це дає змогу астрономам вимірювати відстань до галактик, у яких відбуваються вибухи Фото: ESO

Ученим давно відомо, що темна енергія нині становить приблизно 2/3 енергії Всесвіту. Згідно з прийнятою моделлю Всесвіту, щільність темної енергії є постійною. У міру збільшення обсягу Всесвіту збільшується частка Всесвіту, що складається з темної енергії.

Щільність темної енергії

Попередні вимірювання припускають, що густина темної енергії постійна, але ці вимірювання мали деяку невизначеність, що призвело до невизначеності в розумінні еволюції Всесвіту. Якщо густина темної енергії у Всесвіті постійна, то цей параметр, що позначається буквою w, має дорівнювати -1. Коли автори нового дослідження використовували свої дані для вимірювання параметра, вони знайшли значення w = -0,8. Якщо це так, то це означає, що в міру розширення Всесвіту темна енергія змінює свою щільність.

Якщо щільність темної енергії у Всесвіті постійна, то цей параметр, що позначається буквою w, має дорівнювати -1. Коли автори нового дослідження використовували свої дані для вимірювання параметра, вони знайшли значення w = -0,8. Якщо це так, то це означає, що в міру розширення Всесвіту темна енергія змінює свою щільність Фото: NY times

Екзотична нова фізика

Ор Граур з Портсмутського університету, Велика Британія, каже, що на перший погляд значення параметра не сильно відрізняється і перебуває в межах похибки. Тобто не можна виключати того, що наявна космологічна модель Всесвіту правильна. Але якщо майбутні вимірювання густини темної енергії будуть сильніше узгоджуватися з отриманим значенням, а не з w = -1, то це вказуватиме на можливість існування нової екзотичної фізики.

Стандартна модель космології вже зіткнулася з труднощами, пов'язаними з невідповідністю різних вимірів швидкості розширення Всесвіту, що називають проблемою Габбла. Два різні виміри швидкості розширення показують різні значення, а це суперечить космологічній моделі. Тому виявлення іншого значення густини темної енергії може також вказувати на те, що Всесвіт не такий, як припускає модель.

Автори дослідження кажуть, що всі дані досі узгоджувалися з тим, що темна енергія має постійну щільність, але нові результати показують, що ця щільність може змінюватися в міру розширення Всесвіту. Якщо з'ясувати, чи є цей параметр постійним чи ні, то це дасть можливість краще зрозуміти природу темної енергії.

Щільність темної енергії є одним із найважливіших параметрів з погляду прогнозування майбутньої еволюції Всесвіту: чи буде розширення продовжувати прискорюватися, як раніше, чи прискорення сповільниться.

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