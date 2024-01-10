Без шанса на выживание. У берегов Мексики замечен еще один кит со сломанной спиной (фото)

Исследователи считают, что морской гигант не сможет пережить эту травму — это путешествие станет для него последним.

Впервые кит со сломанной спиной был замечен подводным фотографом и видеооператором Александром Шмидтом из Apex Ocean Divers у Кабо-Сан-Лукас в декабре 2023 года. Тогда он заснял передвижение кита, а затем передал видео Тихоокеанскому фонду китов: ученые предположили, что травмированный кит может оказаться самкой горбатого кита по имени Мун, за которой ранее уже следили ученые, пишет Live Science.

Чуть более года назад Мун совершила свое последние путешествие — проплыла с поврежденным позвоночником 4800 километров от Канады до Гавайев. Однако более тщательный анализ видео показал, что на кадрах Шмидта совсем другой кит с подобной травмой позвоночника.

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Кит со сломанным позвоночником был замечен у побережья Южной Нижней Калифорнии в Мексике, по словам главного биолога Тихоокеанского фонда китов Стефани Стэк, вероятно морской гигант травмировался во время столкновения с кораблем. На снимках четко видно горбатого кита (Megaptera novaeangliae) с деформированным на хвосте позвоночником — ученые считают, что эта травма станет для него фатальной.

По словам Стэк, как и в случае с Мун, ученые подозревают, что морской гигант не сможет пережить этой травмы. Киты — чрезвычайно выносливые существа, однако подобные серьезные увечья могут снизить их шансы на выживание в дикой среде. Во-первых, сломанная спина затрудняет плавание, а это влияет на способность мигрировать, питаться, подниматься на поверхность, чтобы дышать воздухом, и уклоняться от хищников. Во-вторых, энергетический баланс горбатых китов чрезвычайно ограничен, а подобные травмы влияют на их способность нормально двигаться и могут привести к катастрофическим последствиям. В третьих, сломанная спина, вероятно, заставляет китов страдать от невероятной боли и испытывать сильнейший стресс.

Кит, скорее всего, погибнет от травмы, которая, вероятно, стала результатом столкновения с кораблем Фото: Alexander Schmidt

Исследователям неизвестно каким образом кит получил свою травму, но предполагается, что это произошло во время столкновения с кораблем. Предыдущее исследование показало, что в результате столкновения с судами ежегодно погибают тысячи китов.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) считает, что смертность китов у западного побережья США является серьезной проблемой, поскольку эти воды часто посещают виды, находящиеся под угрозой исчезновения. В результате местные власти ввели ограничения скорости передвижения судов, чтобы защитить морских обитателей.

В то же время результаты исследований свидетельствуют о том, что одного только снижения скорости передвижения судов попросту недостаточно. Ученые обнаружили, что 95-процентное соблюдение правил более низких скоростей сократит смертность китов лишь на 25-30%. По словам Стэк, подобные случаи убийства китов в океане трагичны, однако ученые надеются, что их можно будет использовать для осведомленности человечества и предотвращения будущих смертей морских гигантов.

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