Последний путь гиганта. Самка горбатого кита преодолела около 5 000 км со сломанным позвоночником (видео)

Горбатый кит по имени Мун завершила свое последнее плавание от Канады до Гавайев — весь этот путь она прошла, не имея возможности двигать хвостом.

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Удивительная история самки горбатого кита по имени Мун растрогала исследователей до глубины души — она преодолела около 5 000 км от Канады до Гавайв и, похоже, это было ее последнее путешествие, пишет Daily Mail.

Исследователи из Фонда тихоокеанский китов отслеживали Мун в течение последних 10 лет. В 2020 году ее заметили в канадских водах и ученые были весьма удивлены и очарованы, когда Мун вновь появилась в канадских водах, но на этот раз с детенышем.

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В нынешнем году Мун впервые заметили 7 сентября исследовательской станцией острова Фин. Тогда ученые впервые заметили, что с самкой горбатого кита что-то не так — они направили дрон, чтобы лучше изучить состояние Мун. Оказалось, что у кита поврежден позвоночник — ее нижняя часть тела была изогнута в неестественной форме буквы "S" — от спинного до хвостового плавника. Исследователи предполагают, что она получила свою травму в результате столкновения с судном.

Исследователей ужаснула травма Мун — можно только представить, какую боль она испытывала во время миграции, но несмотря ни на что продолжала свой путь. В общей сложности самка горбатого кита преодолела расстояние почти в 5 000 километров от Канады до Гавайев.

К счастью, Мун удалось добраться к месту назначения, но исследователи считают, что это было ее последнее путешествие. Исследователи запечатлели самку у берегов Мауи и они свидетельствуют о том, что миграция неимоверно вымотала Мун — она кажется истощенной и покрыта китовыми вшами.

По словам Фонда тихоокеанского кита, мы вряд ли когда-либо поймем, сколько сил и стойкости потребовалось Мун, чтобы преодолеть свое последнее путешествие. Так или иначе ученые считают, что нам следует уважать такое упорство другого вида и признать, что столкновения с лодками угрожают обитателям морей.

По словам генерального директора и ведущего исследователя BC Whales Джени Рэй, если бы самка горбатого кита была на суше, ученые вероятнее всего усыпили бы ее, чтобы избавить от страданий. Однако "коктейль из токсичных веществ" может отравить обитателей морей, которые будут лакомиться ее останками — в результате ученым придется просто наблюдать за тем, как Мун медленно умирает.

Отметим, что точные размеры и вес Мун неизвестны, самки горбатых китов могут достигать порядка 15 метров в длину и весят около 35 тонн.

Ранее Фокус писал о том, что в желудке выброшенного на берег кита обнаружили почти 150 кг мусора — морской гигант умирал мучительной смертью.