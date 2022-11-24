Умер мучительной смертью. В желудке выброшенного на берег кита обнаружили почти 150 кг мусора (фото)

Некогда величественный 14-метровый самец выбросился из океана у берегов Новой Шотландии и медленно умирал на берегу.

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Сегодня остро стоит проблема мусора, который засоряет не только сушу, но в том числе и океан. 14-метровый самец кашалота, выбросившийся на берег у берегов Новой Шотландии, стал еще одним напоминанием об этом, пишет Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел 4 ноября. Члены Канадского кооператива по охране дикой природы пытались спасти животное, но, увы — кашалот выглядел истощенным и умирал на берегу медленной и мучительной смертью.

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После гибели животного сотрудники кооператива провели вскрытие и обнаружили в желудке кашалота около 150 килограммов спрессованного мусора. По словам Тони Виммер из Общества по борьбе с морскими животными (MARS), кита обнаружили на скалистом берегу в Крейгморе. Во время вскрытия исследователи обнаружили немного снаряжения в желудке кита и попытались его достать, но оно просто "шло и шло", и казалось этому нет конца.

В среднем взрослые кашалоты весят около 35-45 тонн, однако этот взрослый самец весил не более 30 тонн — и все из-за 150-килограммового комка мусора в его желудке, который мешал ему потреблять пищу.

[ + – ] В желудке кашалота обнаружили 150 кг мусора Фото: Marine Animal Response Society

Кашалоты питаются, как пылесосы — они открывают рот и пропускают внутрь все, что способны захватить вокруг. Из-за загрязненности океанов риск проглотить мусор с каждым годом только увеличивается.

Так, в желудке кашалота обнаружили рыболовные снасти, веревки, перчатки и различные предметы из пластика. По словам Виммер, в последнее время все чаще киты выбрасываются на берег, а в их желудках ученые обнаруживают пластик. Однако 150-килограммовый комок спрессованного мусора в желудке кашалота оказался самым огромным из всех, что ранее видели исследователи.

По словам Виммер, этот огромный ком мусора мешал киту нормально питаться, в результате животное умирало медленной и мучительной смертью от голода, пока не выбросилось на берег.

Отметим, что в последнее время пластик в желудках, выброшенных на берег китов, находят все чаще. В 2019 году на берег в Нортумберленде выбросился кашалот, в желудке которого обнаружили пластик. В 2018 году на берегу восточной Индонезии обнаружили кита, в желудке которого было почти 6 кг мусора. Недалеко от вод Капоты в юго-восточной провинции Сулавеси обнаружили гниющую тушу 9-метрового самца кашалота в желудке которого обнаружили 115 пластиковых стаканчиков, 4 пластиковых бутылки, 25 пластиковых пакетов, 2 шлепанца, нейлоновый мешок и более 1000 других пластиковых предметов.

Ранее Фокус писал о том, что синие киты съедают ужасающие 43 килограмма микропластика в день.