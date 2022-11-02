Хуже яда Медичи. Синие киты съедают ужасающие 43 кг микропластика в день

При этом гиганты не сами проглатываю крохотные частицы — она попадают в организм китов из съеденной пищи.

Related video

Микропластик — бич 21-го столетия, ученые то и дело говорят об угрозе, которую он несет окружающей среде и всему живому на планете. Крохотные частицы пластика уже обнаружены в глубинах океанов и пиках гор, а также внутри органов и крови человека, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Калифорнийского государственного университета изучила, как частицы пластика влияют на самых крупных животных в мире — синих китов. В ходе исследования ученые прикрепили метки к 191 киту, в том числе к синим, плавниковым и горбатым китам, обитающим у побережья Калифорнии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам автора исследования Ширел Кахане-Раппорт, они обнаружили, что киты в основном питаются на глубине от 50 до 250 метров, увы, именно здесь находится наибольшая концентрация микропластика в толще океанов.

В ходе исследования ученые наблюдали за китами, а затем оценили объем пищи, которую киты потребляли ежедневно. После исследователи смоделировали три сценария и рассчитали количество отфильтрованного во время питания.

Оказалось, что при наиболее вероятном сценарии синие киты поглощали около 10 миллионов кусочков микропластика в день и более миллиарда крохотных частиц в год. Ученые предполагают, что самые крупные животные в мире, вероятно, являются и самыми крупнейшими потребителями микропластика на Земле — в среднем до 43,6 кг в день.

Несмотря на то, что синие киты самые крупные животные из когда-либо живших на земле, по словам Кахане-Раппорт, это значит, что они носят с собой дополнительные 43 килограмма веса, что весьма усложняет их жизнь. Исследование также показало, что горбатые киты съедают около 4 миллионов кусочков пластика в день.

Любопытно, что киты не сами всасывают такое количество пластика во время кормления — 99% микропластика попадает китов внутри их добычи. По словам Кахане-Раппорт, это обеспокоило ученых.

Дело в том, что люди, так же как и киты, едят анчоусы и сардины, а значит потребляют значительно количество микроскопических кусочков пластика. Ученые провели дополнительное исследования и выяснили, что если криль оказывается в аквариуме с микропластиком, он его поглощает.

По словам Кахане-Раппорт, теперь, когда ученые знают, какое количество пластика поглощают киты ежедневно, им необходимо сосредоточиться на изучении того, как этот яд действует на животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось заснять редкий трехчасовой бой горбатых китов и косаток.