Гірше за отруту Медічі. Сині кити з'їдають жахливі 43 кг мікропластику на день

Водночас гіганти не самі проковтують крихітні частинки — вони потрапляють в організм китів зі з'їденої їжі.

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Мікропластик — бич 21-го століття, вчені постійно говорять про загрозу, яку він несе навколишньому середовищу та всьому живому на планеті. Крихітні частинки пластику вже виявлені в глибинах океанів і на піках гір, а також усередині органів і крові людини, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із Каліфорнійського державного університету вивчила, як частинки пластику впливають на найбільших тварин у світі — синіх китів. У ході дослідження вчені прикріпили мітки до 191 кита, у тому числі до синіх, плавникових і горбатих китів, які живуть біля узбережжя Каліфорнії.

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За словами автора дослідження Ширел Кахане-Раппорт, вони виявили, що кити переважно харчуються на глибині від 50 до 250 метрів, на жаль, саме тут найбільша концентрація мікропластику в товщі океанів.

У ході дослідження вчені спостерігали за китами, а потім оцінили обсяг їжі, яку кити споживали щодня. Після цього дослідники змоделювали три сценарії та розрахували кількість відфільтрованого під час харчування.

Виявилося, що за найімовірнішого сценарію сині кити поглинали близько 10 мільйонів шматочків мікропластику на день і понад мільярд крихітних частинок на рік. Учені припускають, що найбільші тварини у світі, ймовірно, є найбільшими споживачами мікропластику на Землі — в середньому до 43,6 кг на день.

Незважаючи на те, що сині кити найбільші тварини з тих, які будь-коли жили на землі, за словами Кахане-Раппорт, це означає, що вони носять із собою додаткові 43 кілограми ваги, що дуже ускладнює їхнє життя. Дослідження також показало, що горбаті кити з'їдають близько 4 мільйонів шматочків пластику на день.

Цікаво, що кити не самі всмоктують таку кількість пластику під час їжі — 99% мікропластику потрапляють у китів через їхню здобич. За словами Кахане-Раппорт, це стурбувало вчених.

Справа в тому, що люди так само, як і кити, їдять анчоуси та сардини, а отже, споживають значну кількість мікроскопічних шматочків пластику. Вчені провели додаткове дослідження та з'ясували, що, якщо криль опиняється в акваріумі з мікропластиком, він його поглинає.

За словами Кахане-Раппорт, тепер, коли вчені знають, скільки пластику поглинають кити щодня, їм необхідно зосередитися на вивченні того, як ця отрута діє на тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зняти рідкісний тригодинний бій горбатих китів і косаток.