Помер у муках. У шлунку викинутого на берег кита виявили майже 150 кг сміття (фото)

Колись величний 14-метровий самець викинувся з океану біля берегів Нової Шотландії та повільно вмирав на березі.

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Сьогодні гостро стоїть проблема сміття, яке засмічує не лише сушу, але й океан. 14-метровий самець кашалота, який викинувся на берег біля берегів Нової Шотландії, став ще одним нагадуванням про це, пише Daily Mail.

Відомо, що інцидент трапився 4 листопада. Члени Канадського кооперативу з охорони дикої природи намагалися врятувати тварину, але, на жаль, кашалот мав виснажений вигляд і вмирав на березі повільною та болісною смертю.

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Після загибелі тварини співробітники кооперативу провели розтин і виявили в шлунку кашалота близько 150 кілограмів спресованого сміття. За словами Тоні Віммера з Товариства боротьби з морськими тваринами (MARS), кита виявили на скелястому березі в Крейгморі. Під час розтину дослідники виявили трохи спорядження в шлунку кита й спробували його дістати, але воно просто "йшло і йшло", і здавалося, що йому немає кінця.

У середньому дорослі кашалоти важать близько 35-45 тонн, проте цей дорослий самець важив не більше 30 тонн — і все через 150-кілограмову купу сміття в його шлунку, яка заважала йому споживати їжу.

[ + – ] У шлунку кашалота виявили 150 кг сміття Фото: мусор

Кашалоти харчуються, як пилососи, — вони відкривають рота й пропускають усередину все, що здатні захопити навколо. Через забруднення океанів ризик проковтнути сміття з кожним роком тільки зростає.

У шлунку кашалота виявили рибальське спорядження, мотузки, рукавички та різні предмети з пластику. За словами Віммера, останнім часом усе частіше кити викидаються на берег, а в їхніх шлунках учені виявляють пластик. Однак 150-кілограмова купа спресованого сміття в шлунку кашалота виявилася найбільшою з усіх, що раніше бачили дослідники.

За словами Віммер, ця величезна купа сміття заважала киту нормально харчуватися, у результаті тварина вмирала повільною та болісною смертю від голоду, поки не викинулася на берег.

Зазначимо, що останнім часом пластик у шлунках викинутих на берег китів знаходять дедалі частіше. У 2019 році на берег у Нортумберленді викинувся кашалот, у шлунку якого виявили пластик. У 2018 році на березі східної Індонезії виявили кита, у шлунку якого було майже 6 кг сміття. Недалеко від вод Капоти в південно-східній провінції Сулавесі виявили тушу 9-метрового самця кашалота, який гнив і в шлунку якого виявили 115 пластикових склянок, 4 пластикові пляшки, 25 пластикових пакетів, 2 шльопанці, нейлоновий мішок і більше 1000 інших пластикових предметів.

Раніше Фокус писав про те, що сині кити з'їдають жахливі 43 кілограми мікропластику на день.