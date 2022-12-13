Останній шлях гіганта. Самка горбатого кита подолала близько 5 000 км зі зламаним хребтом (відео)

Горбатий кит на ім'я Мун завершила своє останнє плавання від Канади до Гаваїв — весь цей шлях вона пройшла, не маючи змоги рухати хвостом.

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Дивовижна історія самки горбатого кита на ім'я Мун зворушила дослідників до глибини душі — вона подолала близько 5 000 км від Канади до ГаваЇв, і, схоже, це була її остання подорож, пише Daily Mail.

Дослідники з Фонду тихоокеанських китів відстежували Мун протягом останніх 10 років. У 2020 році її помітили в канадських водах, і вчені були дуже здивовані та зачаровані, коли Мун знову з'явилася в канадських водах, але цього разу з дитинчам.

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Цьогоріч Мун уперше помітила 7 вересня дослідницька станція острова Фін. Тоді вчені вперше помітили, що із самкою горбатого кита щось не так — вони направили дрон, щоб краще вивчити стан Мун. Виявилося, що в кита пошкоджений хребет — її нижня частина тіла була вигнута в неприродній формі букви "S" — від спинного до хвостового плавця. Дослідники припускають, що вона отримала травму внаслідок зіткнення із судном.

Дослідників жахнула травма Мун — можна лише уявити, якого болю вона зазнавала під час міграції, але незважаючи ні на що продовжувала свій шлях. Загалом самка горбатого кита подолала відстань майже 5 000 кілометрів від Канади до Гаваїв.

На щастя, Мун вдалося дістатися місця призначення, але дослідники вважають, що це була її остання подорож. Учені зняли самку біля берегів Мауї, і вони говорять про те, що міграція неймовірно вимотала Мун, — вона здається виснаженою та вкрита китовими вошами.

За словами Фонду тихоокеанського кита, ми навряд чи коли-небудь зрозуміємо, скільки сил і стійкості знадобилося Мун, щоб подолати свою останню подорож. Так чи інакше, вчені вважають, що нам слід поважати таку завзятість іншого виду й визнати, що зіткнення з човнами загрожують мешканцям морів.

За словами генеральної директорки та провідної дослідниці BC Whales Джені Рей, якби самка горбатого кита була на суші, вчені, найімовірніше, приспали б її, щоб позбавити страждань. Однак "коктейль із токсичних речовин" може отруїти мешканців морів, які ласуватимуть її рештками — у результаті вченим доведеться просто спостерігати за тим, як Мун повільно вмирає.

Зазначимо, що точні розміри та вага Мун невідомі, самки горбатих китів можуть досягати близько 15 метрів у довжину та важити близько 35 тонн.

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