Не стоит бояться, но стоит быть начеку: причины затяжного кашля и способы справиться с ним

Затяжной кашель может вызывать не только дискомфорт, но и страх со стороны людей, переживших пандемию, но ученые считают, что у него гораздо больше причин появления, чем коварный COVID-19.

В последнее время кашель стал не просто раздражающим и дискомфортным фактором. Наша реакция на его проявление изменилась. Со времен пандемии COVID-19 кашель на людях может привлекать недобрые взгляды. Понимание причин затяжного кашля и эффективных методов его лечения очень важно, особенно в период после болезни, пишет Yahoo!.

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Кашель часто является затяжным симптомом респираторного заболевания. Как правило, после активной фазы болезни наступает период восстановления. Однако полное выздоровление наступает не сразу после окончания этой стадии. Кашель после улучшения самочувствия может быть вызван продолжающимся воспалением, когда дыхательные пути восстанавливаются после инфекции. Это воспаление не обязательно свидетельствует о продолжающейся или активной болезни, говорит доктор Томас Руссо, профессор и эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Буффало.

Другой распространенной причиной постоянного кашля является постназальный кашель, который может раздражать горло. Это способ организма очистить легкие и верхние дыхательные пути от слизи — процесс, который может занять некоторое время. Этот тип кашля часто обостряется ночью из-за того, что слизь движется по горлу и попадает в легкие в положении лежа.

Справиться с затяжным кашлем может быть непросто. Кашель после острой респираторной инфекции может длиться до месяца. Безрецептурные препараты, такие как отхаркивающие средства, помогают разжижать слизь, облегчая ее откашливание. Натуральные средства, такие как мед, известный своими противовоспалительными и противомикробными свойствами, могут быть успокаивающими, особенно если добавить его в горячий чай. Использование увлажнителя воздуха также может принести облегчение.

При кашле, предположительно вызванном остаточным воспалением, может помочь безрецептурный антигистаминный препарат. Однако важно проконсультироваться с врачом, если кашель сопровождается серьезными симптомами, такими как лихорадка, затрудненное дыхание или откашливанием кровью. Кроме того, людям с уже существующими заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, следует обратиться к врачу, чтобы исключить осложнения.

В большинстве случаев затяжной кашель проходит сам по себе. Однако если он значительно ухудшает качество вашей жизни или сохраняется более нескольких недель, рекомендуется посетить врача. Главное — понять, что, хотя кашель может доставлять неудобства, он часто является признаком продолжающегося процесса восстановления организма, а не активных и опасных заболеваний.

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