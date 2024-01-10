Организм сбросит лишние килограммы: ученые обнаружили способ производить бурый жир в теле

Новое исследование ученых выявило белок, способный буквально заставить организм сжигать лишние килограммы. Благодаря ему в будущем у нас могут появится эффективные и простые методы похудения.

Ученые сделали новое открытие, существенно продвинувшись в понимании того, как наш организм управляет жиром. Они обнаружили особый белок, который играет решающую роль в формировании "хорошего" его варианта, известного как бурый жир. Это открытие прокладывает путь к новым, потенциально более эффективным методам похудения, пишет New Atlas.

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В нашем организме есть два основных типа жира. Во-первых, это бурая жировая ткань, которая отлично сжигает калории для выработки тепла. Этот процесс, называемый термогенезом, похож на естественную печь, которая расходует сахар в крови и молекулы жира. Но с возрастом мы теряем большую часть этого сжигающего калории бурого жира. На его месте появляется белая жировая ткань (БЖТ), которая, по сути, является хранилищем калорий. Она менее эффективна в сжигании энергии и больше направлена на удержание лишних калорий, которые мы съедаем.

Количество БЖТ у разных людей сильно различается. Например, у элитных спортсменов БЖТ может составлять всего 3 % жира в организме, а у людей с ожирением — до 70 %. Чем больше БЖТ, тем сложнее сбросить вес.

Исследователи из Университетской больницы Бонна в Германии, а также команды из других институтов сосредоточились на том, как изменить баланс жира. Они изучают способы стимулировать наш организм к производству большего количества хорошего бурого жира.

Профессор Александр Пфайфер, возглавляющий исследование, отмечает, что традиционные методы, такие как диеты и физические упражнения, часто не помогают эффективно снизить вес в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что при низкокалорийном питании наши тела склонны удерживать энергию. Поэтому Пфайфер и его команда задались целью найти способ более эффективного высвобождения этой запасенной энергии.

Их исследования привели их к малоизвестному белку под названием EPAC1, играющему ключевую роль в развитии бурых жировых клеток. Это открытие было сделано не только на мышах: команда подтвердила наличие тех же функций и в клетках человека.

Они также обнаружили специфический вариант гена EPAC1, который нарушает функцию белка и связан с более высоким индексом массы тела (ИМТ). Это позволяет предположить, что воздействие на EPAC1 может стать ключом к стимулированию роста бурого жира, что увеличивает расход энергии и способствует похудению.

Команда ученых считает, что эта научная работа открывает двери для разработки методов лечения, которые могут значительно облегчить процесс потери и удержания веса. Это значительный шаг вперед в понимании и потенциальном манипулировании системой управления жиром в нашем организме для улучшения здоровья.

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