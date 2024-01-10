Приседания уберегут от замены колена: укрепление мышц ног спасет от артрита

Новое исследование ученых выявило связь между соотношением определенных мышц ног и вероятностью необходимости хирургического вмешательства при артрите.

Приседания и выпады могут стать нашим билетом к здоровым коленям, считает наука. Недавнее исследование проливает свет на то, что более сильные мышцы бедер могут уберечь нас от стола хирурга, пишет The Week.

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Наши мышцы бедра — это команда, которая неустанно работает вместе, чтобы ваши колени были счастливы. Спереди у нас есть квадрицепсы, а сзади — подколенные сухожилия. Эти мышцы — наши лучшие друзья, которые всегда пытаются быть сбалансированными, потому что они играют ключевую роль в ходьбе, беге и вообще в любом движении, которое мы совершаем. Если они не синхронизированы, это может нарушить работу колена и привести к артриту.

Артрит коленного сустава — это не серьезная проблема. От него страдает огромное количество взрослых людей во всем мире, и для многих он заканчивается операцией по замене коленного сустава. Но в новом исследовании есть хорошие новости для людей.

Исследователи внимательно изучили мышцы бедра людей, перенесших операцию по замене коленного сустава, и сравнили их с теми, кто не делал этого. Они обнаружили довольно интересную связь. Люди, у которых соотношение объема квадрицепса (передней мышцы) и подколенного сухожилия (задней мышцы) было выше, реже нуждались в операции на колене. Кроме того, более развитые подколенные сухожилия и мышца грацилис (тонкая мышца внутри бедра), как оказалось, тоже помогают.

Если вы страдаете от артрита коленного сустава, то упражнения, укрепляющие квадрицепсы и подколенные сухожилия, могут стать решающим фактором, считают авторы. Речь идет не только о наращивании мышц, но и о создании правильного баланса в теле. А для тех, у кого нет проблем с коленями, эти упражнения могут стать отличной профилактической мерой.

Исследование не утверждает, что приседания и выпады — это волшебное лекарство, но оно предполагает, что они могут быть важной частью поддержания наших коленей в хорошей форме. Так что в следующий раз, когда вы будете думать о том, чтобы пропустить день ног в тренажерном зале, вспомните, что ваши колени могут поблагодарить вас за эти дополнительные приседания и выпады.

Ранее Фокус писал о том, что физические упражнения могут защитить от болезни Паркинсона. Новое исследование показало многообещающую взаимосвязь между физическими нагрузками и снижением риска болезни.

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