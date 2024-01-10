Покрытые символическим орнаментом и с останками внутри: найдены новые погребальные урны майя

Мексиканские археологи обнаружили погребальные урны времен майя, украшенные символическим орнаментом, в частности изображениями священного дерева, совы и фигуркой бога кукурузы. Артефакты нашли на одном из участков "Поезда майя".

Археологи, работающие вдоль маршрута "Поезда майя", недавно раскопали погребальную урну с вырезанным изображением бога кукурузы. Этот артефакт проливает свет на богатые культурные и религиозные практики древней цивилизации майя, пишет Arkeonews.

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Диего Прието Эрнандес, генеральный директор Национального института антропологии и истории (INAH), поделился информацией о находке. Урна, которую по типологии определили как сосуд в стиле паакцатц, имеет изображение бога кукурузы, выходящего из листьев початка.

Примечательно, что урна найдена недалеко от подобного сосуда, что намекает на возможную связь и предполагает, что они могли быть частью древнего ритуального жертвоприношения. Глиняный горшок с человеческими останками дает представление о духовных верованиях и погребальных практиках народа майя.

Погребальная урна украшена антропоморфной фигуркой, представляющей бога кукурузы майя Фото: INAH

Погребальная урна украшена антропоморфной фигуркой, представляющей бога кукурузы Майя, а на крышке изображена сова — необычная деталь, общая с сосудом-компаньоном.

Фигурка бога выполнена в технике пастилья, что символизирует изображение божества в виде початка кукурузы на стадии роста. Кроме того, урна имеет орнамент, напоминающий символ майя "ик", который означает ветер и божественное дыхание.

Орнамент второго сосуда, выполненный в виде колючек дерева сейба, священного символа древних майя, придает находке еще большей глубины. Интересно, что подобные изображения божества майя находили на статуэтках с острова Джайна в Кампече.

Углубляясь в культурный контекст, археологи отмечают значение совы в иконографии майя в классический период. Она считалась одновременно и знамением, и символом войны. Сосуды паакцац, изготовленные между 680 и 770 годами нашей эры в регионе Рио-Бек в Кампече, еще больше подтверждают эту интерпретацию.

Во время масштабной работы на участках 5, 6 и 7 "Поезда майя" археологи обнаружили и сохранили невероятное количество артефактов. На сегодня они защитили 40 000 археологических объектов, в том числе более 1000 артефактов, более 200 000 керамических фрагментов и 148 человеческих захоронений.

Эти исследования не только обогащают наше понимание истории и культуры майя, но и подчеркивают важность сохранения и чествования нашего общего наследия.

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