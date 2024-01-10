Великий Шифр Людовика XIV озадачивал шифровальщиков вплоть до XIX века: что известно

В тени Франции XVII века революционный метод тайной связи, получивший название "Великий Шифр", сыграл решающую роль в защите сообщений для французского короля Людовика XIV. Его придумали два брата.

Великий Шифр создали два брата, Антуан и Бонавентура Россиньоль, признанные за их исключительные навыки в криптографии. Назначенные Людовиком XIV, эти талантливые криптологи разработали Великий Шифр для защиты важных сообщений во времена, когда конфиденциальность стала первостепенной для дипломатических и военных дел, пишет Ancient Origins.

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Братья Россиньоль происходили из семьи, известной своими исключительными навыками в криптографии. Их путь в мир тайных кодов начался, когда молодой математик расшифровал гугенотский шифр во время осады Реальмона в 1626 году, что привело к капитуляции противника.

Этот выдающийся подвиг привлек внимание главного министра Людовика XIII, кардинала Ришелье, который признал важность криптологов для государственных дел. На смертном одре Людовик XIII, как сообщается, заявил, что Россиньоль был "самым необходимым для блага государства".

Антуан Россиньоль, французский криптограф Фото: Public Domain

Во время правления Людовика XIV Антуан Россиньоль и его сын Бонавентура продолжили семейное дело. Они усердно работали в комнате, смежной с кабинетом короля в Версале, над созданием Великого Шифра.

Это дало им огромную власть, поскольку они руководили тем, что известно как "Cabinet Noir", знаменитая французская "Черная комната", которая стала международным термином для обозначения любого шифровального бюро.

Один из Номенклаторов, использовавший для шифрования Великий Шифр. 1690 год Фото: Википедия

Гениальность Великого Шифра заключалась в его сложности. Он использовал сочетание гомофонических (символы, обозначающие один и тот же звук) и полиграфических (несколько символов для каждой буквы) элементов, заменяя традиционные буквы разнообразными символами и фигурами, обозначающими разные звуки. Такой сложный дизайн сделал код почти невозможным для расшифровки современниками.

На протяжении веков Великий Шифр оставался неразрешимой загадкой, бросая вызов даже самым опытным шифровальщикам. Однако в конце XIX века офицер французской армии, по имени Этьен Базери взялся за эту непростую задачу.

После трех лет неустанных усилий Базери в начале 1890-х годов наконец разгадал Великий Шифр. Этот прорыв позволил разгадать внутреннее строение шифра, открыв тайны, скрытые в его сложных схемах.

Расшифровка Великого Шифра стала монументальным достижением в истории взлома кодов. Он предоставил беспрецедентный доступ к конфиденциальной переписке французских монархов, дипломатов и военачальников. Перехваченная информация оказалась бесценной для понимания политического ландшафта Европы XVII века, предлагая понимание сложных отношений между европейскими государствами.

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