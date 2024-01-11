Жуткая тайна 2000-летней мумии без головы: шокирующий "сюрприз" скрывался в грудной полости (фото)

Исследователи отмечают, что эти останки стали "первой обнаруженной мумией такого рода", ранее ничего подобного ученые не встречали.

Ученые то и дело исследуют древние мумифицированные останки, чтобы узнать больше о том, как жили наши предки, а также установить причину их смерти. Однако обнаружить плод в мумифицированных останках матери кажется "чем-то неслыханным", пишет Science Alert.

Впрочем, теперь, исследователи уверяют, что у них есть доказательства существования мумифицированного подростка, который умер во время родов близнецов. По словам руководителя исследования Франсин Марголис, это "первая обнаруженная мумия такого рода".

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Известно, что мумифицированные останки принадлежат девушке-подростку возрастом от 14 до 17 лет, которая, вероятно, умерла во время родов около 2000 лет назад. Позже ее останки были забальзамированы, а обезглавленное плода было помещено между ее ног.

Более 100 лет останки находились в коллекции Смитсоновского музея, пока Марголис с коллегами не решили тщательнее их изучить. Они провели компьютерную томографию останков, чтобы измерить тазовые органы и подтвердить причину смерти, однако наткнулись на нечто шокирующее.

Останки второго плода были найдены в грудной полости матери Фото: International Journal of Osteoarchaeology

Результаты томографии показали, что в грудной полости подростка находятся предметы, не принадлежавшие плоду, который был найден рядом с останками матери. Марголис продолжила исследования вместе с антропологом Университета Джорджа Вашингтона Дэвидом Хантом: они обнаружили, что в грудной полости мумифицированного тела находились останки второго плода — похоже, никто не знал, что девушка была беременна двойней.

Отметим, что останки мумифицированной девушки были впервые обнаружены в 1908 году. Ученые отмечают, что столь странное расположение плода в грудной клетке матери остается загадкой, однако предполагают, что он переместился туда во время бальзамирования. В результате этого растворилась диафрагма и соединительные ткани, что позволило плоду мигрировать.

Не менее устрашающим выглядит и расположение второго плода: его голова находилась внутри родовых путей женщины, тогда как тело было завернуто и оставлено между ее ног. Марголис и Хант все еще не знаю, что послужило причиной смерти матери и плода. Во-первых, тело близнеца могло быть оторвано во время бальзамирования, во-вторых, такая травма могла быть последствием травматического обезглавливания плода, когда голова ребенка отделилась во время родов.

Ситуацию осложняет то, что Смитсоновский институт больше не разрешает проводить разрушительные испытания с использованием образцов тканей, костей, зубов или ногтей, а потому возможности ученых слишком ограничены.

Хотя голова мумифицированной женщины отсутствует, ее фотография осталась Фото: International Journal of Osteoarchaeology

Также у матери отсутствует голова, что также затрудняет получение информации о ее общем состоянии здоровья. В распоряжении ученых, по сути, лишь одно фото мумифицированной головы матери, однако никто не знает, где она может находиться сегодня. Авторы исследования также планируют провести повторную компьютерную томографию, полагая, что новый раунд может предоставить дополнительные подробности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые продолжают исследовать загадочную мумию "русалки".