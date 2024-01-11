Затерялось в песке на 4 тыс. лет: ученые сделали необычное открытие в Аравийской пустыне

Археологи утверждают, что посреди суровых условий пустыни отыскали старейшее укрепленной поселение в мире.

Археологи нашли огромную стену бронзового века, которая окружала оазис Хайбар в северной Аравийской пустыне. Стена когда-то простиралась на 14,5 км, что делает Хайбар вторым крупнейшим оазисом в Саудовской Аравии, который был окружен стеной, пишет IFLScience.

Обнаруженный вал датируется периодом между 2250 и 1950 годами до н. э., когда в регионе были распространены оазисы с оседлым населением.

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Ученые полагают, что нашли в пустыне одно из самых укреплений своего времени. Также предполагается, что окруженный гигантской стеной оазис оставался незамеченным до теперешнего времени благодаря экстремальному изменению пустынного ландшафта за последние тысячилетия.

В ходе археологических раскопок команда смогли определить первоначальные размеры укрепления: длина стены составляла 14,5 км, в толщину – от 1,7 до 2,4 м, а в высоту – 5 м. На сегодняшний день сохранилось чуть меньше половины стены.

В период своего расцвета гигантские стены окружали территорию площадью почти 1100 гектаров. Только город-крепость Тайма, стены которого имели длину около 19 километров, могли соперничать с Хайбаром по размеру — эти два объекта являются крупнейшими оазисами, окруженными стеной, в регионе.

Обнесенный стеной оазис Хайбар принадлежал сети других подобных укрепленных поселений на северо-западе Аравии.

"Стены Хайбара вероятно, были построены коренным народами, когда осели и решили оградить территорию своего оазиса. Эти валы простояли несколько столетий, прежде чем были разрушены или заменены более поздними постройками", — пишут авторы исследования.

По их словам, оазис Хайбар и его стена, возраст которой составляет 4 тыс. лет, являются старейшим укрепленным поселением из найденных в мире.

Напомним, Сахара превращается из песчаной пустыни в зеленый лес каждые 21 000 лет. Согласно новому исследованию, самая большая жаркая пустыня на Земле еще 5000 лет назад была покрыта лесами.