Прием магния поможет крепче спать, считают ученые: что говорят эксперты о его эффективности

Ученые считают, что прием магния может положительно сказаться на качестве нашего сна и пока наука во всю изучает эту необычную связь, эксперты высказались о том, насколько это эффективно.

В современном быстро меняющемся мире полноценный сон является роскошью для многих. В последнее время все больше внимания уделяется двум ключевым веществам — мелатонину и магнию, и их потенциальной роли в том, чтобы помочь нам лучше спать. О том, что представляют собой эти вещества, как они влияют на сон и что говорят о них специалисты, пишет Health.

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Мелатонин — это не просто добавка, это гормон, который естественным образом вырабатывается нашим мозгом в ответ на темноту. Это маленькое чудо помогает регулировать наши внутренние часы, сигнализируя организму о том, что пора засыпать и отдыхать. Однако выработка мелатонина может быть нарушена современной жизнью — яркий свет и вечернее времяпрепровождение за экраном влияют на это. Несмотря на популярность мелатониновых добавок, они не являются универсальным решением, говорит Катрина Хартог, директор по клиническому питанию в Mount Sinai West. Эффективность мелатонина может варьироваться в зависимости от индивидуальных проблем со здоровьем и нарушений сна.

Магний, жизненно важный минерал, участвует в более чем 300 биохимических реакциях в нашем организме. Он необходим для работы нервов и мышц, поддержания кровяного давления и уровня сахара в крови, а также участвует в производстве костной ткани, белка и ДНК. Магний можно найти в различных продуктах питания, таких как бобовые, орехи, семечки, зеленые листовые овощи, цельное зерно, молоко, йогурт и обогащенные крупы. Несмотря на обилие магния в них, некоторым людям, особенно пожилым, организм которых усваивает магний не так эффективно, все же необходимы добавки.

Хотя многие исследования еще продолжаются, ученых интригует то, как магний может влиять на сон, воздействуя на выработку мелатонина. Некоторые эксперты считают, что достаточный уровень магния может влиять на то, насколько хорошо мы синтезируем мелатонин, что, в свою очередь, может улучшить качество сна. Именно поэтому некоторые препараты для сна содержат одновременно и мелатонин, и магний.

Прежде чем броситься к прилавку с добавками, помните, что индивидуальные потребности в здоровье у всех разные. Важно проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем начинать прием добавок. Некоторые из них могут опасно взаимодействовать с лекарствами, а настоящей причиной проблем со сном могут быть проблемы со здоровьем. Кроме того, время имеет значение, особенно для мелатонина, который в идеале следует принимать вечером, чтобы соответствовать естественным циклам сна.

И мелатонин, и магний играют важную роль в нашем сне, но для полного понимания их взаимосвязи и эффективности необходимы дополнительные исследования. Очевидно лишь, что для сна важен целостный подход, включающий диету, здоровый образ жизни и, при необходимости, правильные добавки под руководством специалиста.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.