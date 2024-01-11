В живых останется лишь Антарктида. Какое будущее ждет континенты Земли и какой будет погода

Исследователи рассказали, каким будет возможный новый суперконтинент на планете, когда он появится и какие климатические условия будут на нем преобладать.

Около 200 миллионов лет назад на Земле существовал суперконтинент Пангея, расколовшийся, образовав континенты, которые мы видим сегодня на планете, разделенные океанами. Хотелось бы верить, что эти огромные массивы суши останутся недвижимыми навсегда, однако этого, вероятно, не произойдет, пишет IFLScience.

Исследователи считают, что через сотни миллионов лет нашу планету вновь украсит суперконтинент. По словам исследователей, сегодня сложно предсказать каким он будет, однако ученые подозревают, что через около 200 миллионов лет все существующие земные континенты, кроме Антарктиды, объединятся вокруг северного полюса, в результате чего образуется суперконтинент "Амасия".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впрочем, ученые признают, что события могут развиваться и по другому сценарию. Предполагается, что через 250 миллионов лет сегодняшние континенты объединятся вокруг экватора, создав суперконтинент под названием "Аурика".

От того, по какому сценарию будут развиваться события через сотни миллионов лет на Земле зависит и глобальный климат планеты. Ученые из Института Земли Колумбийского университета показали, как потенциально может выглядеть земной климат в далеком будущем планеты.

Как можно распределить землю на суперконтиненте Аурика (вверху) по сравнению с Амасией Фото: Way et al. 2020

Результаты свидетельствуют о том, что при сценарии создания Амасии, Землю ждет новый ледниковый период. Нынешнее устройство планеты позволяет теплу передаваться от экватора к полюсам, посредством ветров и течений. Однако при отсутствии какой-либо суши на пути, этому теплу будет крайне сложно добраться к полюсам. В свою очередь, полюса будут значительно холоднее и будут покрыты льдом круглый год.

Предполагается, что ледяные щиты планеты увеличатся и будут действовать как огромные зеркала, отражающие солнечный свет обратно из атмосферы, что сделает Землю значительно холоднее. По словам ведущего автора исследования, доктора Майкла Уэйя, в сценарии Амасии нас также ждет большое количество снега и низких температур.

В то же время сценарий формирования суперконтинента Аурики рисует совершенно иную картину. Если континенты соберутся ближе к экватору, нас ждет более жаркая климатическая система. Этот эффект также будет усугублен отсутствием полярных ледяных щитов, отражающих тепло обратно из атмосферы планеты. Таким образом человечество рискует очутиться на территории, похожие на пляжи Южной Америки с более сухими внутренними районами.

Моделирование также показывает, что в сценарии Амасии жидкая вода будет присутствовать на 60% суши Амасии и 99,8% суши Аурики.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что на Земле появится новый суперконтинент: уже названа дата.