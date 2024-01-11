"Удивило всех": пастухи ямной культуры принесли в Северную Европу повышенный риск рассеянного склероза

Рассеянный склероз, загадочное заболевание, поражающее нервную систему, давно озадачивает ученых, особенно учитывая его все большую распространенность среди северных европейцев.

Исследователи начали колоссальный проект, анализируя современную ДНК вместе с генетическим материалом, изъятым из древних человеческих останков, таких как зубы и кости. Такой подход позволил им проследить закономерности миграции и гены, связанные с болезнями, пишет the Guardian.

Исследование показало, что ямная культура бронзового века, которая мигрировала из степей современной Украины и России в северо-западную Европу, была носителем генов, связанных с повышенным риском развития рассеянного склероза

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Рассеянный склероз, загадочное заболевание, поражающее нервную систему, давно озадачивает ученых, особенно учитывая его все большую распространенность среди северных европейцев. Революционное исследование, углубляющееся в древнюю ДНК всадников-скотоводов 5000-летней давности, проливает свет на эту тайну.

Кочевники ямной культуры достигли расцвета и расселились на обширные территории. Их гены, вероятно, обеспечивали защиту от инфекций, которые переносил их крупный рогатый скот и овцы. Это неожиданное открытие бросает вызов предыдущим предположениям и выделяет сложность генетического влияния на здоровье человека.

"То, что мы обнаружили, удивило всех, — сказал соавтор исследования Уильям Барри, исследователь генетики из Кембриджского университета, — Эти изменения генетики давали этим людям определенное преимущество".

Это исследование является частью проекта создания банка генов, который возглавляет Эске Виллерслев из Кембриджского и Копенгагенского университетов. Банк генов содержит тысячи образцов ранних людей из Европы и Западной Азии, обеспечивая уникальный ресурс для изучения нашего генетического прошлого.

Исследование сосредоточилось на рассеянном склерозе из-за его распространенности, ведь, хотя заболевание может поразить любую популяцию, он наиболее распространен среди белых потомков северных европейцев. Ученые не смогли объяснить почему.

Рассеянный склероз возникает, когда иммунная система ошибочно атакует защитную оболочку нервных волокон, вызывая целый ряд симптомов, в частности онемение и покалывание у одних людей, нарушение походки и потерю зрения у других.

Изучая ДНК 1600 древних евразийцев, исследователи проследили значительные демографические изменения в Северной Европе. Кочевники ямной культуры, с их запряженными лошадьми повозками и стадами крупного рогатого скота и овец, пришли на смену древним фермерам почти 5 000 лет назад.

Сравнивая древнюю ДНК с банком генов 400 000 современных людей в Великобритании, исследователи обнаружили, что генетические вариации, связанные с рассеянным склерозом, сохранились на севере, что совпадает с миграцией ямной популяции.

В Дании представители этой культуры быстро вытеснили древних фермеров, став ближайшими предками современных датчан. Примечательно, что скандинавские страны с высоким уровнем заболеваемости рассеянным склерозом имеют тесную связь с ямной культурой.

Исследование поднимает важные вопросы о роли этих древних вариантов генов как в иммунитете, так и в развитии аутоиммунных заболеваний. Астрид Иверсен из Оксфордского университета, соавтор исследования, предполагает, что то, как на современных людей влияют микробы животных, может играть определенную роль, выводя иммунную систему из равновесия.

Хотя результаты исследования дают правдоподобное объяснение различиям в распространенности рассеянного склероза в Европе между севером и югом, для подтверждения этой связи необходимы дальнейшие анализы. Разгадка тайн нашего генетического прошлого продолжает давать неожиданные ответы на современные вызовы в сфере здравоохранения.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.