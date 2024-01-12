Диаметр 1,3 млрд световых лет. В космосе обнаружена мегаструктура: противоречит теориям (фото)

Гигантская структура, названная Большое Кольцо, противоречит предположению космологического принципа.

Ученые из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания, обнаружили в космосе гигантскую похожую на кольцо мегаструктуру, состоящую из галактик и скоплений галактик. Этот объект был назван Большое Кольцо, и он имеет диаметр 1,3 млрд световых лет. По словам ученых, новая структура настолько огромная, что бросает вызов нашему пониманию Вселенной и противоречит предположению космологического принципа, пишет BBC.

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На сегодняшний день Большое Кольцо является одной из самых больших известных структур в космосе, которая расположена на расстоянии 9 млрд световых лет. Этот объект слишком тусклый, чтобы его можно было увидеть напрямую, а потому астрономы нашли его с помощью анализа света далеких квазаров (самые яркие объекты во Вселенной).

Новая структура, состоящая из галактик и скоплений галактик, имеет форму почти идеального кольца. Хотя ученые провели дополнительный анализ данных и предполагают, что структура скорее имеет спиральную форму и похожа на штопор, направленный к Земле.

Иллюстрация, показывающая положение Большого Кольца (синий цвет) и Гигантской Дуги (показана красным цветом) на небе Фото: BBC

По словам ученых, Большое Кольцо не должно существовать, поскольку его огромный размер противоречит фундаментальному предположению космологии – космологическому принципу. Согласно этой теории, вся материя равномерно распределяется по Вселенной, и вся Вселенная является однородной, а также выглядит одинаково во всех направлениях.

Хотя галактики и скопления галактик представляют собой огромные скопления материи, в контексте размеров Вселенной они незначительны и космологический принцип говорит, что гораздо более крупные куски материи не должны образовываться. По словам ученых, согласно существующем представлении и Вселенной, является неожиданностью находить подобные гигантские структуры, нарушающие существующие теории об устройстве Вселенной.

Снимок космического телескопа Хаббл показывает, что галактики равномерно распределены во Вселенной Фото: NASA

Большое Кольцо представляет собой не первую структуру, которая противоречит космологическому принципу. Например, 3 года назад ученые обнаружили еще одну мегаструктуру под названием Гигантская Дуга протяженностью 3,3 млрд световых лет. И Большое Кольцо, и Гигантская Дуга расположены относительно близко друг к другу, недалеко от созвездия Волопаса.

Ученые сейчас предполагают, что максимальный теоретический предел для размера подобных структур составляет 1,2 млрд световых лет, но новое открытие в том числе говорит, что этот предел нарушен. Такими же нарушителями теорий об устройстве Вселенной являются и другие мегаструктуры, обнаруженные ранее другими учеными. Например, это:

Великая стена Слоуна, расположенная на расстоянии 1,2 млрд световых лет от Земли и имеющая длину примерно 1,5 млрд световых лет;

Стена Южного полюса, которая находится на расстоянии 500 млн световых лет от Земли и имеет длину 1, 4 млрд световых лет:

Но самой большой единой гигантской структурой, известной ученым, является сверхскопление галактик под названием Великая стена Геркулес — Северная Корона, шириной 10 млрд световых лет.

По словам ученых, обнаружение структуры Большое Кольцо в который раз указывает на то, что, возможно, астрономам придется внести изменения в стандартную модель космологии. На сегодняшний день Большое Кольцо является уже седьмым подобным объектом, который не могут объяснить ученые с помощью нынешнего понимания устройства Вселенной.

Авторы исследования также считают, что Большое Кольцо и Гигантская Дуга смогут быть связаны между собой и образовывать еще большую структуру.

Пока что ученые точно не знают, какой механизм мог создать Большое Кольцо. Они предполагают, что барионные акустические колебания в ранней Вселенной могли привести к образованию такой структуры. Или же гипотетические космические струны (разломы в пространстве) все же существуют и привели к скоплению материи вдоль крупномасштабных линий разломов.

Как уже писал Фокус, найден двойник Земли со своим Солнцем, но есть проблема с одним полушарием. Исследователи говорят, что экзопланета находится в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили гравитационную аномалию, которая противоречит предсказаниям теории относительности Эйнштейна и может указывать на необходимость альтернативного объяснения природы гравитации.