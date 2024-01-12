Предшествует динозаврам на 45 млн лет: палеонтологи нашли окаменевшую кожу неизвестного существа

Исследователи обнаружили фрагмент окаменелой кожи, возраст которой составляет почти 300 миллионов лет. Эта кожа, вероятно, принадлежала существу, жившему за 45 миллионов лет до первых динозавров.

Ученые нашли окаменелую кожу рептилии, которая предшествовала динозаврам по меньшей мере на 45 миллионов лет. Эта находка, вместе с семью слепками кожи того же возраста, проливает свет на раннюю эволюцию кожи, предоставляя редкий взгляд в прошлое, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие, сделанное палеонтологами-любителями Биллом и Джули Мэй в известняковой пещерной системе Ричардс-Спур в Оклахоме, является чрезвычайно редким. Кожа обычно плохо окаменевает из-за геологических процессов, что делает находки из палеозойской эры (539-252 миллиона лет назад) крайне редкими.

Кожа ящерицы, которой около 288 миллионов лет, сохранилась в уникальных условиях. Считается, что ящерица попала в пещеру, которая уже существовала в начале Пермского периода. Такие факторы, как низкий уровень кислорода, глинистые отложения и просачивание нефти, вместе создали идеальную среду для сохранения кожи.

Итан Муни, аспирант Университета Торонто, описал это открытие как "исключительную возможность заглянуть в глубокую древность". Муни, который изучал этот образец, будучи студентом, подчеркнул, что подобные открытия обогащают наше понимание ранних животных.

Кожа, хоть и сохранилась во фрагменте, меньшем, чем размер ногтя, предлагает замечательную информацию. Она имеет черты, напоминающие различные современные виды: галькированная поверхность похожа на кожу крокодила, а складки напоминают те, что встречаются у змей и безногих ящериц.

Несмотря на редкость находки, отсутствие костей и зубов мешает идентифицировать вид ящерицы. Муни отметил, что даже без конкретной идентификации, находка выделяет древние характеристики кожи рептилий. Эпидермис, имеющий решающее значение для выживания позвоночных на суше, служит жизненно важным барьером между внутренними процессами и внешней средой.

Известняковая пещерная система, где найдена кожа, является самым богатым в мире источником окаменелостей палеозойских рептилий, живших на суше. Сотни тысяч костей, сохранившихся в уникальных условиях, предоставляют огромное количество информации.

Отпечатки в горных породах раскрывают древние поверхности кожи различных животных, демонстрируя "невероятную вариативность" и указывая на то, что чешуйки кожи, которые сейчас встречаются у нескольких живых амфибий, были стандартными в ту эпоху.

Ранее Фокус писал о том, что пастухи ямной культуры принесли в Северную Европу повышенный риск рассеянного склероза.

А также мы рассказывали, почему люди из прошлых веков употребляли яд по назначению врачей.