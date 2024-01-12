Гендерное неравенство: ученые нашли различия в том, что мужчины и женщины считают смешным

Вы когда-нибудь задумывались, влияет ли ваш пол на то, что вы считаете смешным? Оказывается, это может быть не так абсурдно, как кажется.

Недавно группа специалистов исследовала то, как люди воспринимают юмор. Они обнаружили определённое сходство (но и определённые различия) в том, что считают смешным мужчины и женщины, пишет IFLScience.

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Исследование включало анализ коллекции карикатур, охватывающей период с 1930 по 2010 год, из Музея карикатуры в Лондоне. Более 3300 участников попросили оценить 19 пар мультфильмов и указать одновременно свой возраст и пол. Результаты оказались довольно неожиданными.

Согласно исследованию, мужчины, как правило, выше оценивают визуальные шутки, в то время как женщины склоняются к шуткам, содержащим политические комментарии или тонкости близких отношений. Интересно, что оба пола считали забавными шутки о романтических отношениях.

Исследователи отмечают, что эти различия обусловлены социальным влиянием, а не биологическими различиями. По сути, то, как мы социализируемся, может формировать наше чувство юмора больше, чем наша врожденная биология.

Мультфильмы выбрали в качестве фокуса, потому что они служат простым, но эффективным способом донесения сложных идей и предлагают понимание аспектов психологии, которые часто являются сложными для изучения.

Участников, разделенных по полу, попросили выбрать самую смешную шутку в каждой паре. Как правило, более сложные шутки получали лучшие отзывы, чем более простые, с легким юмором.

Как и в случае со словесными шутками, количество ментальных состояний — понимание намерений других — играло определенную роль в восприятии карикатур. Слишком большое количество ментальных состояний, однако, делало шутки скорее запутанными, чем смешными.

Как ни странно, возраст и дата публикации карикатур не имели значительного влияния на юмористические предпочтения, зато гендер — имел.

Исследование показало, что женщины в целом дают более высокие оценки более широкому спектру тем, находя юмор в шутках на политическую тематику и тему интимных отношений. С другой стороны, мужчины предпочитали острый или ситуативный юмор. Оба пола смеялись над шутками о динамике социальных отношений.

"Мы утверждаем, что эти различия в предпочтениях юмора возникают из-за значительных различий в социальном стиле обоих полов, — говорит ведущий автор исследования профессор Робин Данбар. — Ранее это объяснение не принимали во внимание, поскольку психологи и другие исследователи сосредотачивались на различиях в уровне IQ, которые являются минимальными".

Поэтому в следующий раз, когда будете рассказывать шутку, учтите социальный контекст — возможно, именно он объяснит, почему одни люди качаются по полу, а другие не улавливают суть. И кто знает, возможно, самая старая в мире барная шутка и сегодня вызвала бы смех.

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