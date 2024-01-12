Доступное средство от старости: витамин С способен омолаживать кожу и бороться с морщинами

С годами наша кожа неумолимо теряет свою эластичность и здоровый внешний вид. В поисках способов отсрочить или вовсе обратить этот процесс вспять ученые обнаружили, что распространенный витамин способен эффективно ее омолаживать и укреплять.

Последние исследования проливают свет на простой но эффективный способ поддержания здоровья и молодости кожи: витамин С. Этот распространенный витамин, научно известный как антиоксидант, помогает не только от простуды, но и является мощным союзником в уходе за кожей, пишет Liverpool Echo.

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Исследования показывают, что витамин С может значительно улучшить внешний вид вашей кожи. Он борется с этими надоедливыми морщинами и даже с последствиями солнечного удара. Но что именно он делает? Витамин С защищает кожу от свободных радикалов — вредных токсинов, которые могут появиться в результате загрязнения воздуха. Эти свободные радикалы могут привести к повреждению кожи, но витамин С защищает ее, улучшая общий вид и самочувствие.

В одном из известных исследований было обнаружено, что использование препаратов с витамином С в течение как минимум трех месяцев привело к заметному уменьшению морщин на лице и шее, а также улучшению текстуры кожи. Еще один интригующий аспект витамина С — его изобилие в молодой коже, особенно в дерме и эпидермисе. Но с возрастом или под воздействием солнечных лучей уровень витамина С в коже снижается.

Также ученые подчеркивают, что витамин С, если использовать его вместе с солнцезащитным кремом, может обеспечить дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей. Кроме того он помогает уменьшить темные пятна, блокируя выработку кожного пигмента. Для тех, кто борется с акне, его противовоспалительные свойства помогают контролировать выработку жира, а в клинических испытаниях он оказался более эффективным, чем плацебо, в уменьшении угревой сыпи.

Так где же найти это полезное для кожи вещество? Его много в цитрусовых, перце, клубнике, черной смородине, брокколи, брюссельской капусте и картофеле. В сфере косметических средств есть из чего выбрать — сыворотки, кремы, очищающие средства. Но не все средства с витамином С одинаковы. Самые эффективные содержат активную форму витамина С, такую как L-аскорбиновая кислота, имеют концентрацию от 10 до 20 % и уровень pH ниже 3,5, поскольку эти требования подтверждены клиническими испытаниями, говорят ученые.

Однако если у вас чувствительная кожа или аллергия, то перед применением стоит провести патч-тест или проконсультироваться с врачом. Помните, что главное — терпение: чтобы заметить значительные изменения, может потребоваться несколько месяцев постоянного использования. Витамин С является универсальным защитником и омолаживателем кожи, говорят ученые. Включение витамина С в свой рацион питания или в средства по уходу за кожей может стать секретом сохранения молодости и сияния кожи.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.