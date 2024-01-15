На горячей соседке Земли обнаружили нечто холодное: что нашли на Венере (фото)

Ученые считают, что на планете, где температура поднимается до 460 градусов Цельсия, есть место для призрачных холодных атмосферных объектов.

Венеру не зря иногда называют адской планетой, ведь температура на ее поверхности в среднем составляет более 460 градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, чтобы расплавить свинец. Но как показало исследование, опубликованное в журнале Advancing Earth and Space Sciences, в средних слоях атмосферы Венеры достаточно низкая температура, чтобы здесь скрывался лед и образовывались призрачные облака. Но они существуют недолго, пишет Space.

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Хотя Меркурий находится ближе всего к Солнцу, все же самой жаркой планетой в Солнечной системе является Венера. На поверхности этой очень негостеприимной планеты температура составляет в среднем 464 градуса Цельсия. Но, как показали спутниковые снимки и компьютерные модели, на высоте примерно 120 км над поверхностью планеты температура может снижаться до минус 183 градусов Цельсия.

Ученые считают, что при такой температуре вода, и углекислый газ могут конденсироваться в частицы льда. Из этих частиц могут сформироваться ледяные облака. Если температура падает ниже 183 градусов Цельсия, то облака увеличиваются в размерах. Авторы исследования говорят, что из-за того, что атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа, ледяные кристаллы углекислого газа растут, а затем быстро оседают в атмосфере планеты.

В средних слоях атмосферы Венеры достаточно низкая температура, чтобы здесь скрывался лед и образовывались призрачные облака. Но они существуют недолго Фото: NASA

Ученые предполагают, что в результате такого процесса в среднем слое атмосферы Венеры происходит перенасыщение как аморфной твердой водой, так и кристаллическим льдом из углекислого газа. Это означает, что облака из водяного льда могут постоянно окружать Венеру, в то время как время от времени будут образовываться недолговечные ледяные облака из углекислого газа.

Ученые предполагают, что холодные облака действуют как "ловушка" для воды и предотвращают выход частиц воды в космос. Таким образом происходит удержание воды в атмосфере Венеры.

Хотя Меркурий находится ближе всего к Солнцу, все же самой жаркой планетой в Солнечной системе является Венера. На поверхности этой очень негостеприимной планеты температура составляет в среднем 464 градуса Цельсия Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что теоретически призрачные ледяные облака из углекислого газа на Венере можно увидеть, если они бы стали большего размера, чтобы рассеивать достаточное количество света.

По словам ученых, облака на Венере можно было бы увидеть, если бы они существовали достаточно долго, а так вероятность их прямого обнаружения очень мала. Как показывает моделирование, скорее всего эти недолговечные облака в средней части атмосферы Венеры немного похожи на перистые облака на Земле.

Напоминаем, что согласно недавнему исследованию, причиной необычного вращения Венеры вокруг своей оси скорее всего является уничтоженный адской планетой спутник, как уже писал Фокус.

Хотя Венера считается самой близкой планетой к Земле, на самом деле, как говорят ученые, сразу три планеты Солнечной системы можно назвать ближайшими соседями Земли. О том, как это может быть, Фокус уже писал.