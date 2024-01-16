Под землей в Сибири что-то взрывается, образуя 50-метровые дыры: ученые объяснили явление (фото)

Исследователи предложили новое объяснение огромным кратерам, которые продолжают появляться в Сибири и впервые были обнаружены 12 лет назад.

Впервые найденные в вечной мерзлоте Сибири в 2012 году, огромные кратеры имеют глубину более 50 метров и ширину более 20 метров. Эти кратеры продолжают появляться в этом регионе Земли и озадачивают ученых уже много лет. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов EarthArXiv, предлагают новое объяснение появления этих кратеров, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день ученые обнаружили уже 8 огромных кратеров на севере Западной Сибири, а именно на полуострове Ямал и Гыданском полуострове. Они возникают в результате сильнейшего взрыва, который можно услышать на расстоянии в более 100 км. При этом во время взрыва из-под земли выбрасывается много обломков, которые разлетаются на сотни метров вокруг.

Авторы исследования считают, что причиной появления взрывающихся кратеров могут быть залежи горячего природного газа, который просачивается из недр Земли.

Авторы исследования считают, что причиной появления взрывающихся кратеров могут быть залежи горячего природного газа, который просачивается из недр Земли Фото: ScienceAlert

Данный регион Земли известен огромными подземными запасами природного газа, и изменение климата, которое провоцирует повышение температуры, приводит к ослаблению части вечной мерзлоты. Тогда и возникают взрывы в результате выхода газа через образовавшуюся дыру, считают ученые.

В вечной мерзлоте удерживается много органического материала, который по мере повышения температуры тает и разлагается. В результате может выделяться метан. Поэтому ученые предположили, что метан, который просачивается из вечной мерзлоты, стоит за появлением кратеров.

Считается, что именно в результате таких процессов в регионах вечной мерзлоты возникают озера из метана. Но это не объясняет, почему так взрывающиеся кратеры находятся только на двух полуостровах, ведь озера из метана можно обнаружить везде, где есть вечная мерзлота, которая тает.

Исходя из этого авторы нового исследования считают, что за появлением кратеров стоит горячий природный газ, который вырывается через геологический разлом, накапливается под замерзшим слоем почвы и нагревает вечную мерзлоту снизу.

Данный регион Земли известен огромными подземными запасами природного газа, и изменение климата, которое провоцирует повышение температуры, приводит к ослаблению части вечной мерзлоты Фото: ScienceAlert

Таким образом происходит таяние вечной мерзлоты, она становится ослабленной снизу и может обрушиться. Верхний слой вечной мерзлоты также тает из-за повышения температуры и таким образом появляются все условия для внезапного выхода газа наружу. Таким образом происходит взрыв и возникает кратер, считают ученые. Авторы исследования считают, что таких кратеров могло появится больше, но затем они исчезли, на что указывает большое количество впадин на севере Сибири.

В то же время другие ученые считают, что нужны дополнительные доказательства этой теории. Но если она окажется верной, то это может вызвать проблемы для климата. В природном газе много метана, который является мощным парниковым газом. Поэтому кратеры могут оказаться местом выхода большого количества метана в атмосферу за короткое время.

Авторы исследования говорят, что если такие кратеры появляются только в определенном регионе Земли, то влияние на климат в глобальном масштабе будет незначительным. Хотя под землей находится много метана, неизвестно какое количество этого газа может выйти наружу.

Как уже писал Фокус, "Врата ада" в Сибири "раскрываются" на 30 метров в год. Эта сибирская воронка уже достигла 100 метров в глубину и около 1 километра в длину, но с каждым годом продолжает лишь увеличиваться.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили первый кратер на спутнике Юпитера, который появился в результате ударного события. Ранее предполагалось, что таких кратеров там не существует.